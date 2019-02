Une Francodyssée à la découverte du Grand Massif

Cette semaine c'est Guillaume Moulaert qu'on rejoindra pour une émission à la découverte du Grand Massif en compagnie de Paul-Henri Burrion, journaliste de l'émission " On n’est pas des pigeons ".

Né durant l'hiver 1982-1983, le Grand Massif est une association de domaines skiables, située en Haute-Savoie et constituée de cinq stations de ski : Flaine, Les Carroz d'Arâches, Morillon, Samoëns et Sixt-Fer-à-Cheval.

Le domaine comprend au total 260 km de pistes étendues sur les 5 stations et situées entre 900 m d'altitude et 2 500 m d'altitude pour les plus hautes. Ce territoire de près de 40 000 hectares profite d'un climat exceptionnel grâce au Mont Blanc qui bloque les perturbations et à sa localisation géographique, 80% de ses pistes sont exposées au nord.

Pour cette cinquième Francodyssée, Guillaume nous emmènera découvrir Flaine et Les Carroz, deux de ces cinq stations. Au programme : découverte du domaine skiable, avec plus de 260 kilomètres de pistes, quad sur neige, conduite sur glace, fat bike,... Bref, de quoi se donner quelques sensations fortes pour le week-end !

Alors si vous aimez l’adrénaline, rendez-vous ce samedi 23 février de 16h à 18h sur Vivacité pour une émission Grandeur Nature !