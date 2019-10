Cette édition 2019 de la Belgodyssée se poursuit avec l’entrée en scène du deuxième duo que je forme avec Anton! Ce 21 octobre, nous avons entamé ce si beau voyage dont nous ne tirerons assurément que des expériences enrichissantes.

Le 9 octobre dernier, Anton et moi avons fait connaissance alors que nous nous apprêtions à passer les entretiens de sélection. Nous n’étions alors qu’un duo qui s’ignorait, mais plus pour longtemps ! Dès l’annonce de notre collaboration, nous avons chacun montré notre enthousiasme et notre motivation face au challenge qui se présentait à nous, il ne restait donc plus qu’une chose à faire : donner le meilleur de nous-même !

Une bell(g)e odyssée en perspective pour le second duo - © Tous droits réservés Une bell(g)e odyssée en perspective pour le second duo - © Tous droits réservés Après quelques discussions autour du choix de notre sujet au sein des bureaux de la RTBF, notre choix s’est porté vers les ASBL, en particulier celles qui éduquent et sensibilisent à la question écologique. Cela entrait parfaitement en adéquation avec la thématique de cette année. D’abord, direction Wilsele et le jardin botanique (et pédagogique) de l’école primaire Hertog Karel, sujet du reportage d’Anton. Le bénévole Kris et les jeunes Wout, Lukas et Roel nous ont alors emmené dans chaque recoin de ce paradis de verdures, où éducation et sensibilisation à la nature rythment les récréations. Pour ma part, j’ai décidé de consacrer mon reportage aux Ateliers de la Rue Voot, Centre d’Expression et de Créativité qui répond aussi à l’appelation d’association. Là-bas, divers ateliers sont organisés lors desquels Hubert, Jean-Philippe et le reste de l’équipe de cette ASBL apprennent aux participants à réutiliser plutôt qu’à jeter. C’est notamment lors d’un atelier dédié au vélo que nous avons pénétré dans ce lieu unique en son genre. Au programme : atelier mécanique lors duquel tout un chacun peut venir réparer son vélo endommagé avec des pièces de récupération. Avec d’autres projets et ateliers centrés sur la récupération, les Ateliers sont indubitablement inscrits dans la lutte contre le réchauffement climatique.

Une bell(g)e odyssée en perspective pour le second duo - © Tous droits réservés Une bell(g)e odyssée en perspective pour le second duo - © Tous droits réservés Une bell(g)e odyssée en perspective pour le second duo - © Tous droits réservés Pour continuer sur notre lancée, Anton et moi avons eu l’occasion de nous rendre dans le Parc Naturel de Gaume, où nous avions rendez-vous avec l’équipe de Grandeur Nature. Un reportage télé y a également été réalisé sur la thématique du concours. Après un réveil à 5h du matin et deux heures de transport en commun, je ne m’attendais pas à devoir faire face à une difficulté d’autant plus grande: faire entrer quatre personnes dans une voiture à peine plus grande qu’une boîte à sardines, qualifiée de Rubik’s Cube par son propriétaire. Heureusement, l’excellente journée passée en pays gaumais et les souvenirs à jamais gravés nous auront fait oublié les quelques péripéties vécues lors du voyage, jusqu’à en rire aux éclats en y repensant quelques jours plus tard.

Une bell(g)e odyssée en perspective pour le second duo - © Tous droits réservés Place ensuite à la rédaction des articles, à la gestion des réseaux sociaux et à une petite rétrospective personnelle, en effet, le temps passe vite lorsqu’on fait ce que l’on aime. Pour moi qui rêve un jour de devenir journaliste, cette expérience riche en apprentissage restera certainement le plus beau challenge que je me serai lancée. Avec Anton, nous avons donné le meilleur de nous-même et sommes fiers de ce que nous avons réalisé, alors que nous n’étions que deux inconnus il y a quelques semaines de cela !

Clothilde Van Brussel, duo 2