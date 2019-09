Tu es jeune et passionné de journalisme ? Inscris-toi à la Belgodyssée !

Tu as entre 20 et 25 ans ? Etudiant(e) en dernière année de journalisme ou fraîchement diplômé(e) ?

N'hésite pas une seconde et inscris-toi au concours de la Belgodyssée ! A la clé, un stage rémunéré de six mois à La RTBF et un stage rémunéré d'un mois aux Editions L'Avenir !

Huit duos d'étudiants en journalisme, l’un francophone, l’autre néerlandophone collaboreront pendant une semaine sur un reportage radio et un sujet télé.