Retour sur une décennie de "Dimanche sans voiture" avec le Beau Vélo de RAVeL

Après des périples en Camargue, en Provence et à la Côte d’Azur, Grandeur Nature vous fait voyager dans le temps avec une édition spéciale "Beau Vélo de RAVeL" à Bruxelles.

Au programme de cette émission un peu particulière, Adrien Joveneau vous emmène dans le passé pour se remémorer quelques-unes des superbes rencontres faites sur le Beau Vélo. En pleine semaine de la mobilité, nous parlerons du deux-roues bien sûr (!) mais aussi de Bruxelles et ses richesses vertes, sa multiculturalité, son patrimoine et de ce que ça fait d’être un(e) echte brusseleir. Parmi nos précieuses archives, nous réécouterons ensemble cette interview de Yannick Noah en 2014 avant un concert "Grandeur Nature", les acrobaties linguistiques d’Adrien Joveneau pour interviewer Bert Kruismans, humoriste flamand, le chant magnifique de Steven Sogo, artiste burundais, le petit coup de gueule de Benoit Poelvoorde et bien d’autres morceaux de cette grande aventure cycliste !

De nombreuses autres surprises vous attendent dans cette émission spéciale "Beau Vélo de RAVeL et "dimanche sans voiture", alors branchez-vous ce samedi entre 16 et 18 heures sur Vivacité.