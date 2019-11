Rendez-vous au Parc Naturel des Plaines de l'Escaut cette semaine !

Ce samedi Grandeur Nature rencontre le troisième duo de jeunes journalistes du concours Belgodyssée dans le Parc Naturel des Plaines de l'Escaut.

Situé en province du Hainaut, ce parc régional officialisé en 1996 s'étend sur 26,500 hectares que nous allons arpenter tout au long de l'émission. En compagnie d'Adrien Joveneau et de ses tintins reporters de la Belgodyssée, on vous emmènera sur la balade des Cimes située à plus de 16 mètres de haut, on découvrira l'histoire qui se cache derrière l'imposante pierre de Brunehault, et on parcourra la carrière de Gaurain qui participe au projet "Life in Quarries" dont l'objectif est de favoriser la biodiversité dans les carrières notamment grâce à l'écopâturage. Durant l'émission, vous aurez aussi l'occasion d'écouter le reportage d'Arnaud Bruckner sur le thème "des initiatives positives pour lutter contre le réchauffement climatique" qui nous emmènera à la découverte des fermes urbaines à Bruxelles.

Bien d’autres surprises vous attendent encore ce samedi 9 novembre, alors rendez-vous de 16h à 18h sur Vivacité !