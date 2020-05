Et oui, après plusieurs semaines de confinement, le Printemps Grandeur Nature revient en radio sur Vivacité samedi et en TV sur La Une ce dimanche 24 mai ! Comme l’an dernier, Adrien Joveneau accompagné d’une personne inspirante vous présente un coin de notre belle Wallonie à travers sa nature, ses producteurs locaux et ses initiatives durables.

Printemps Grandeur Nature en escap’âne au Geopark Famenne-Ardenne - © Tous droits réservés Printemps Grandeur Nature en escap’âne au Geopark Famenne-Ardenne - © Tous droits réservés Cette semaine, Adrien nous donne rendez-vous sur le territoire du Geopark Famenne-Ardenne en compagnie d’Alain Dantinne. Cet ancien paracommando dirige avec sa femme l’ASBL "Escap' Ânes" proposant ainsi des balades à dos d’ânes en pleine nature.

Printemps Grandeur Nature en escap’âne au Geopark Famenne-Ardenne - © Tous droits réservés Nous retrouvons Alain au Fond des Vaulx, petite vallée naturelle nichée au creux de la Calestienne à deux pas du centre-ville de Marche-en-Famenne. Amoureux de la nature depuis la tendre enfance grâce au scoutisme d’abord, puis son parcours militaire, l’ancien lieutenant-colonel est aujourd’hui un retraité heureux. Après quelques formations de guide de randonnées et d’accompagnateur en montagne, il transmet désormais sa passion pour la nature à travers son activité.

Printemps Grandeur Nature en escap'âne au Geopark Famenne-Ardenne - © Tous droits réservés Printemps Grandeur Nature en escap'âne au Geopark Famenne-Ardenne - © Tous droits réservés Le Fond des Vaulx, est aussi un lieu de mystères et de légendes caractérisé par quelques endroits atypiques comme le Gouffre de Trotti-aux-Fosses, site unique en Belgique classé Cavité Souterraine d’Intérêt Scientifique. D’une quinzaine de mètres de diamètre et d’autant de mètres de profondeur, il se raconte qu’un énorme dragon y a trouvé refuge. Une fois par an, le monstre sort de sa caverne pour participer au défilé carnavalesque de la ville de Marche en crachant des confettis sur les enfants. Une autre cavité clé du territoire c’est le Gouffre de Belvaux, point d’entrée de la Lesse souterraine situé sur la commune de Rochefort, il sera à découvrir ce dimanche 24 mai à 13h35 sur La Une dans le Printemps Grandeur Nature télé.

Printemps Grandeur Nature en escap'âne au Geopark Famenne-Ardenne - © Tous droits réservés Le Geopark Famenne-Ardenne, représente aussi un grand nombre de producteurs locaux qui s’associent pour valoriser leur territoire et leurs produits au sein d’un circuit court. C’est le cas de Vincent Neerinck, qui, dans les années 2000, a repris la ferme familiale avec son frère aîné. Producteur laitier et membre de la coopérative Fairebel/Faircoop qui valorise le travail des agriculteurs et leur garantit une rémunération correcte équitable, Vincent est avant tout un passionné qui considère son métier comme une source de réjouissance quotidienne lui permettant d’avoir un lien constant avec le vivant. Vincent Il n’est pas le seul à s’épanouir dans son travail ; Bernard Convié, lui, élève entre autres des brebis qui, grâce au pastoralisme, contribuent au maintien et au développement des paysages calcaires caractéristiques du Geopark.

Printemps Grandeur Nature en escap'âne au Geopark Famenne-Ardenne - © Tous droits réservés Printemps Grandeur Nature en escap'âne au Geopark Famenne-Ardenne - © Tous droits réservés Véritable terrain de jeux, la nature nous aide à nous épanouir, mais elle peut aussi nous être fatale ! En cette période de pandémie, elle nous le démontre plus que jamais. C’est pourquoi, nous avons rencontré Alain Tilman pour en savoir plus. Ce grand aventurier et passionné de sports nature connaît les secrets de Dame Nature comme sa poche. Après avoir voyagé à travers le monde, Alain a finalement retrouvé sa Wallonie natale et enseigne désormais les techniques de survie au sein du Geopark. Et des règles de base, il y en a plusieurs à respecter ! En voici une essentielle lorsqu’on part en vadrouille en forêt : la règle des 5 C. Les 5 C symbolisent l’ensemble du matériel de base indispensable quand on part dans la nature. Il y a le Couteau, le Contenant (gourde, bouteille), la Chaleur (feu), la Corde et la Couverture.

Pour connaître les autres mesures de survie, rendez-vous ce samedi de 16h à 18h sur Vivacité et ce dimanche à 13h35 sur La Une télé !