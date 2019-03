Cette année, les règles du jeu ont changé ! Et oui, nous revenons cette saison avec un programme tout chaud, tout neuf pour vous faire voyager en télé, radio et sur les réseaux sociaux tous les samedis du printemps !

Présentation saison 2019 Printemps Grandeur Nature, Wallodyssée ! - © Tous droits réservés Adrien et son équipe se sont rendus à l’office du tourisme de Spa pour présenter une conférence de presse. Se rendre à Spa, cela signifie aussi se plier aux traditions de la ville : le port du peignoir ! C’est dans ce contexte que, vêtu d’un unique peignoir blanc, Adrien a animé la conférence.

Présentation saison 2019 Printemps Grandeur Nature, Wallodyssée ! - © Tous droits réservés Au programme : présentation et explication des différentes émissions de la saison c’est-à-dire : le Printemps Grandeur Nature et Grandeur Nature en Wallonie. L’événement coïncidait avec le lancement à Spa de l’année touristique en Wallonie sur le thème de l’eau. Thème que l’on retrouvera au travers de nos différentes émissions.

Printemps Grandeur Nature

Présentation saison 2019 Printemps Grandeur Nature, Wallodyssée ! - © Tous droits réservés Vous connaissez sûrement l’émission " Printemps Grandeur Nature ". Autrefois, cet événement organisé en Wallonie, alliait action citoyenne, rencontres, concerts, enregistrements radio et tournages tv. Cette année, Adrien Joveneau et toute son équipe ont décidé de vous faire voyager au plus profond de notre terre wallonne, à la rencontre de personnes, d’initiatives citoyennes et de projets locaux ! Cette saison, les 5 émissions se dérouleront aux 5 coins de la Wallonie, ou plutôt dans les 5 Provinces du territoire wallon. Le principe est simple, chaque semaine, Adrien Joveneau animera ces émissions en compagnie de personnes inspirantes, passionnées et passionnantes qui vous donneront l’envie d'encore mieux aimer notre Nature wallonne...Ils vous feront partager leur quotidien et leurs coups de cœur...

Présentation saison 2019 Printemps Grandeur Nature, Wallodyssée ! - © Tous droits réservés Une évolution importante pour cette 13e édition tant en radio qu’en télévision. Par le bais de reportages et de plateaux de rencontres, Adrien Joveneau convie le téléspectateur à découvrir et mieux comprendre la nature wallonne dans ses aspects écologiques, touristiques et agricoles. Ces 5 émissions apporteront le plaisir de renouer avec Dame Nature et de la respecter davantage. À partir du 23 mars, retrouvez le Printemps Grandeur Nature chaque samedi en télévision à 14h45 sur La UNE et en radio, de 16h à 18h sur Vivacité.

Grandeur Nature en Wallonie

Comme précisé plus haut, Grandeur Nature veut mettre l’accent sur notre belle Wallonie. Cette fin de printemps sera l’occasion pour nous de vous faire voyager à travers les plus beaux villages qui sillonnent notre territoire. En partenariat avec Wallonie Belgique Tourisme, 365.be et Les plus Beaux Villages de Wallonie, nous vous promettons une émission riche en découvertes !

Présentation saison 2019 Printemps Grandeur Nature, Wallodyssée ! - © Tous droits réservés Présentation saison 2019 Printemps Grandeur Nature, Wallodyssée ! - © Tous droits réservés Soiron, Chassepierre, Torgny, Mirwart, Olne, Gros-Fays, Mozet, Montignies-Sur-Roc 8 villages pour 8 semaines. Leur point commun ? Ce sont " des villages de caractère, identifiés sur notre territoire, l'identité d'une Wallonie rurale riche de la diversité de ses paysages et de ses terroirs. Un atout, une richesse...à valoriser mais aussi à préserver ", comme expliqué sur le site des Plus Beaux Villages de Wallonie.

Présentation saison 2019 Printemps Grandeur Nature, Wallodyssée ! - © Tous droits réservés Cette association qui existe depuis 1994 a pour objectif de préserver et de valoriser la qualité du patrimoine des villages afin de garantir leur notoriété et ainsi développer leur économie. Une initiative imaginée par M. Alain Collin, président de ce l’ASBL. Rendez-vous à partir du samedi 4 mai jusqu’au 22 juin pour une odyssée Grandeur Nature au cœur de notre Wallonie !

Présentation saison 2019 Printemps Grandeur Nature, Wallodyssée ! - © Tous droits réservés Adrien Joveneau vous attend avec impatience dès le 23 mars pour le premier Printemps Grandeur Nature en compagnie de Jean-Cédric Jacmart, fermier bio et coach en permaculture à la ferme de Desnié en Province de Liège !

Hélène Bernard