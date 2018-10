Place au second duo de cette Belgodyssée, Arnold et Marie !

Ce samedi, notre second duo entre en piste !

Arnold Delaroche et Marie Reynaert, ont choisi de réaliser un reportage concernant un problème qui touche une catégorie de travailleurs : la précarité financière !

En effet, un pourcentage de personnes ayant un emploi et travaillant chaque jour, connaissent des fins de mois très difficiles malgré tout.

Qui sont-ils ? Quelles sont les causes ? Notre duo partira à la rencontre de ces personnes fragilisées.

L'asbl Educ’Actions et Dignité installée à Namur nous accueillera pour cette émission. Une association qui choisit de partager du temps et de l’action avec des familles et des enfants précarisés, des personnes isolées et/ou marquées par des " difficulté de vie ".

Guillaume Moulaert sera accompagné de notre duo de reporters ainsi que d'autres invités et vous fixe rendez-vous ce samedi entre 16h et 18h dans Grandeur Nature sur VivaCité.

Rejoignez-nous sur notre page facebook !