Place à Vaujany cette semaine pour la Francodyssée

Une semaine placée sous le signe de l’esprit traditionnel pour Adrien Joveneau et son équipe, accompagnés de l’ancien candidat à The Voice Belgique; Chun-Yu Yang.

Ils partiront à la découverte de Vaujany, petit village situé non loin de l’Alpe d’Huez. De prime abord il s’agit d’un petit village montagnard comme il en existe beaucoup, mais en s’y baladant un peu plus profondément, ils observeront la présence d’installations ultra-modernes qui font la part belle à la glace et au ski.

Ainsi, Chun prendra quelques cours de patinage artistique dans la patinoire flambant neuve en compagnie de Florent Amodio, ancien champion de France et d’Europe de la discipline. Toujours sur la glace, nous ferons connaissance avec les Grizzlies de Vaujany, l’équipe de hockey sur glace locale.

Ces superbes installations offrent un domaine skiable qui n’a rien a envié aux plus grandes stations. Adrien et son équipe iront pousser la porte des personnes qui font fonctionner cette station de ski hors du commun, mais toujours dans un esprit familial et traditionnel.

Vaujany, un village pas comme les autres, comme l’attestera à notre micro " Mémé ", 72 ans et doyen du village.

Retrouvez les aventures d’Adrien, Chun et de toute l’équipe ce samedi dans l’émission Grandeur Nature de 16h à 18h sur Vivacité.

Sébastien Baillet