On vit en symbiose avec la nature au Parc Naturel des Plaines de l’Escaut

Nous quittons le Parc Naturel des Deux Ourthes et nous partons à la découverte du Parc Naturel des Plaines de l’Escaut , au sud de la Wallonie picarde, à quelques encablures de Lille et Mons.

Du côté d’Antoing ou Tournai, d’anciens trous pouvant atteindre 250 mètres de profondeur ont laissé place à d’énormes étendues d’eau, accompagnées d’une faune et d’une flore que l’on ne trouve quasiment que dans ce milieu particulier. Le Parc Naturel des Plaines de l’Escaut est d’ailleurs surnommé le pays d’eau grâce à ses 63 kilomètres de canaux et la présence de l’Escaut.

20% et 50% ce sont les parties des différents paysages que l’on peut retrouver au sein du parc. Il y a 5000 hectares de forêts et de boisements, soit 20% du territoire. Un peu plus de 50% du parc sont, quant à eux, occupés par des zones agricoles.

Ce sont un peu plus de 102.000 habitants et 72 villages que couvre le Parc Naturel des Plaines de l’Escaut qui peuvent profiter de sa biodiversité exceptionnelle. Le parc possède d’ailleurs plusieurs missions qui permettent de faire vivre la population en symbiose avec la nature qui l’entoure. Parmi elles, on retrouve, bien évidemment, la préservation de la biodiversité, mais aussi la création de liens entre les habitants toute en leur permettant de consommer local et durable. Même certaines plantes les plus insoupçonnées.

5 bienfaits des orties pour notre santé :

1. Elles sont plus riches en protéines qu’un steak de bœuf. Si dans 100 g de feuilles fraîches on ne retrouve " que " 5 à 8 g de protéines (ce qui en fait déjà un des meilleurs végétaux), une fois séchées, elles peuvent contenir environ 28 g. Le steak de bœuf, pour sa part, en dispose d’environ 25 g.

2. Les orties contiennent six fois plus de vitamine C qu’une orange et sept fois plus de provitamine A que la tomate, le haricot ou la laitue. Elles sont également riches en vitamines du groupe B et en vitamine E.

3. Déjà riches en fer, les épinards ne font pas le poids face aux orties qui en contiennent trois fois plus.

4. Elles sont très bonnes pour les os, puisqu’elles renferment une concentration en calcium quatre fois plus élevée que le yaourt et on y retrouve également beaucoup de potassium, de zinc, de magnésium, de manganèse et de silice.

5. L’ortie possède aussi des vertus apaisantes puisqu’elle permet de soulager les problèmes articulaires et les rhumatismes