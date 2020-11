Oiseaux, grands ou petits mammifères, les bons gestes pour les sauver !

Recueillir un oiseau blessé, un hérisson mutilé, un renard accidenté, nous nous sommes presque tous déjà retrouvés dans l’une de ces situations sans savoir vraiment quoi faire sur le moment.

Cette semaine, Grandeur Nature a rencontré les soignants et bénévoles de l’asbl Natuur Hulp Centrum, un centre de revalidation des animaux sauvages et exotiques situé à Opglabbeek. Réputé dans la région pour ses nombreux sauvetages, ce centre de revalidation accueille toute l’année des animaux sauvages de nos forêts pour les remettre sur patte et leur donner une seconde chance. Imaginé par de jeunes passionnés de la nature et des animaux, le projet est né en 1976. Au fur et à mesure des années, l’ASBL s’est agrandie et accueille, en plus des espèces indigènes, des animaux exotiques issus du trafic illégal, de la maltraitance ou saisis à la douane, pour leur offrir une meilleure vie et peut-être leur rendre leur liberté volée.