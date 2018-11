Plus

Bonne arrivée en Ethiopie, le pays des hommes libres, le seul en Afrique à ne jamais avoir été colonisé…La success-story que nous allons vous raconter aujourd’hui va pulvériser pas mal de clichés. Mitiku Belachew, enfant des hauts plateaux, illettré jusqu’à l’âge de 12 ans, est devenu une sommité mondiale de la chirurgie ! Le petit berger a très vite compris que la vie était faite de rendez-vous à ne pas louper. Surdoué, il décroche une bourse pour venir étudier à l’ULG et il invente la technique de pose de l’anneau gastrique par laparoscopie.

MITIKU BELACHEW, LE BERGER DEVENU CHIRURGIEN ! - © Tous droits réservés Devenu citoyen belge, il n’a jamais renié ses origines. A l’apogée de sa vie professionnelle le Professeur Mitiku Belachew décide d’investir dans ce qui lui a permis de donner le meilleur de lui-même...l’éducation ! Il a fondé une école et un centre de santé dans le village où il a grandi. Avant de s’y rendre ensemble, il me fixe rendez-vous à Addis-Abeba, 2300 m d’altitude, la capitale la +élevée du continent

Au bord du cratère de Wonchi, son village natal, Mitiku est accueilli comme un prophète dans son pays. Le berger devenu chirurgien est la fierté de toute la communauté ! Le projet qu’il a lancé ici permet aujourd’hui à 700 enfants des montagnes d’aller à l’école dans un village où il n’y en avait pas…Emu par cet accueil grandiose et les nombreux témoignages de gratitude, Mitiku Belachew récolte ce qu’il a semé

MITIKU BELACHEW, LE BERGER DEVENU CHIRURGIEN ! - © Tous droits réservés Pour éduquer un enfant, il faut tout un village…Un village qui n’arrête pas de célébrer le retour de son ancien berger…Mitiku Belachew se plie de bonne grâce aux cérémonies d’accueil dans sa petite école. Une chaleur humaine digne de la cité ardente. Oufti, quelle ambiance, me dira-t-il en souvenir de ses années d’études au Sart-Tilman. Mitiku sait l'importance de l'enseignement ...Lui qui est bardé de diplômes, lui qui est reconnu internationalement, sait aussi que la première école qui l'a façonné, c'est celle de la nature...

MITIKU BELACHEW, LE BERGER DEVENU CHIRURGIEN ! - © Tous droits réservés Changement de décor, après ce retour aux sources, Mitiku me ramène à Addis Abeba, la capitale aux 7 millions d’âmes. Une ville grouillante où l’ancien petit berger a aussi été chirurgien. Et pas n’importe lequel, le 1er au monde à réaliser la pose de l'anneau gastrique par laparoscopie. Une technique révolutionnaire qu’il a aussi pratiqué à l’hôpital Yared où ses collègues se souviennent évidemment du professeur et l’accueillent avec chaleur… Dans tous les couloirs de l’hôpital, Mitiku salue avec la même bienveillance tout le personnel, qu’il soit d’entretien ou chirurgien, infirmier ou administratif…Cet honnête homme sait que ce n’est pas la fonction qui nous grandit mais la manière dont on la rempli !

MITIKU BELACHEW, LE BERGER DEVENU CHIRURGIEN ! - © Tous droits réservés Petit flash-back, le 01/09/1993, Mitiku Belachew réalise la première pose d’un anneau gastrique avec caméra laparoscopique. Une caméra qui deviendra son instrument privilégié. En ¼ de siècle, elle lui aura permis d’opérer plus de 30.000 patients, un peu partout sur la planète. Un pied en Ethiopie, l’autre dans l’hémisphère nord, Mitiku Belachew est un Médecin sans frontières, il fait rayonner son invention dans les petits hôpitaux d’Afrique et dans les + grandes cliniques de la planète. S’il parcourt le monde, il n’oublie jamais d’où il vient et ses confrères Ethiopiens font partie de sa garde rapprochée…

MITIKU BELACHEW, LE BERGER DEVENU CHIRURGIEN ! - © Tous droits réservés Pays anglophone d’Afrique de l’Est, l’Ethiopie est une mosaïque culturelle où l’on parle aussi plus de 400 langues et dialectes. C'est un des berceaux de l’humanité, le pays des origines ...de nos origines à tous, quelle que soit notre couleur ou notre culture...Pour rien au monde, nous n’aurions pu manquer de rendre visite à Lucy, notre maman universelle. Une Australopithèque d’un peu plus de 3 millions d’années, découverte dans la vallée du Rift par le paléonthologue Yves Coppens, en 1974. La jeune femme repose aujourd’hui au Musée National d’Ethiopie.

MITIKU BELACHEW, LE BERGER DEVENU CHIRURGIEN ! - © Tous droits réservés MITIKU BELACHEW, LE BERGER DEVENU CHIRURGIEN ! - © Tous droits réservés "Celui qui a vu la montagne n’a plus peur de la colline..." Originaire d’un pays qui compte 25 sommets de plus de 4.000 mètres, Mitiku Belachew a récemment escaladé le toit de l’Afrique, le Kilimandjaro, Une ascension à l’image de sa vie : toujours plus haut. Son parcours de petit berger devenu chirurgien est déjà formidable mais devenir le premier chirurgien au monde à réaliser la pose de l'anneau coelioscopique, le fait entrer, comme Lucy, dans l’histoire de l’humanité…Une histoire belgo-éthiopienne…non peut-être ?

MITIKU BELACHEW, LE BERGER DEVENU CHIRURGIEN ! - © Tous droits réservés Le Berger devenu Chirurgien, ce samedi 10 novembre à 17h dans la Belgodyssée sur VivaCité. Un reportage réalisé avec la collaboration de la DGD