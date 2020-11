Marche-Les Dames, patrimoine nature au cœur de la province de Namur

Après notre escapade dans le Limbourg, nous voilà repartis pour une nouvelle semaine Grandeur Nature dans la forêt domaniale de Marche-Les-Dames.

Véritable terrain de jeux des amateurs de sport nature, la forêt de Marche-Les-Dames est réputée pour ses rochers, aiguilles et falaises verticales. C’est d’ailleurs au cours de l’ascension de l’une de ces falaises que le roi Albert Ier de Belgique trouva la mort le 17 février 1934. Aujourd’hui, on peut apercevoir une croix à mi-pente qui indique l’endroit où son corps a été retrouvé.

Aux côtés d’Adrien cette semaine, on retrouve le 4e duo de la Belgodyssée, Philippine et Kaat. Nos deux tintines reporter, se sont intéressées à l’abbaye de Marche-les-Dames récemment rachetée par les 4 frères Bouvier. Depuis deux ans, Thibault, Geoffroy, Gauthier et Hubert l’aménagent en un lieu convivial accessible aux touristes et aux entreprises en y intégrant des endroits de restauration et des espaces de travail. Le site dispose également de quelques animaux comme les highlands ou les alpagas qui jouent un rôle essentiel dans la gestion du paysage.