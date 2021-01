Lozère : 5 animaux insolites à observer dans le Parc National des Cévennes

Cette semaine Grandeur Nature passe de l’autre côté de notre frontière, en France, dans le département de la Lozère au coeur du Parc National de Cévennes.

Situé dans le département de la Lozère, le Parc National des Cévennes est le seul Parc national de moyenne montagne. Il est aussi le seul dont le cœur est habité et exploité en permanence par des résidents. Grâce à sa diversité géologique et climatique qui varie entre les pelouses subalpines en montagne et les vallées méditerranéennes, entre les climats chauds et froids, le Parc National des Cévennes jouit d’une faune et d’une flore exceptionnelle et variée. On y répertorie environ 11.000 espèces végétales et près de 2400 espèces animales. De plus, depuis 2011, les Causses et Cévennes, paysage culturel de l’agropastoralisme méditerranéen, sont inscrits au Patrimoine mondial de l’UNESCO.

Grandeur Nature a eu l’occasion de parcourir les quatre coins du Parc National des Cévennes.