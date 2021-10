Les pollinisateurs, pas si bêtes que ça !

Grandeur Nature vous emmène du côté de Mons à la rencontre de Kimberly PRZYBYLA doctorante à la faculté des sciences. Kimberly étudie le réchauffement climatique, et plus particulièrement l’impact des canicules et les pesticides sur la fertilité des bourdons pollinisateurs, l'occasion d'en apprendre un peu plus sur ces petites bêtes.

Mais c’est quoi un pollinisateur ?

Un pollinisateur est un animal qui transporte les grains de pollen des fleurs mâles vers les fleurs femelles et ainsi permet la reproduction des fleurs. Les pollinisateurs sont également les grands agricoles de cette planète puisque c’est grâce à eux que vos assiettes sont aussi bien garnies. En effet, pour qu’un fruit pousse, il faut que sa fleur soit fécondée. Le vent permet également la pollinisation, mais cette fécondation est plus rare et moins efficace.

5 images © Tous droits réservés © Tous droits réservés

Mais qui sont ces pollinisateurs ?

Les plus connus sont évidemment les abeilles. Avec plus de 20 000 espèces à travers le monde, elles sont responsables d’une grande partie de la pollinisation. Mais elles ne sont pas seules. En effet, on compte aussi certaines espèces de guêpes, de bourdons, de coccinelles, de mouches, de papillons, et même de colibris ou de chauve-souris.

Le saviez-vous ?

© Tous droits réservés Le miel est un mélange de nectar et de salive d’abeille. Alors, toujours aussi " succulent " ? La reine des abeilles peut décider du sexe de ses progénitures. On se demande quels sont ses critères de sélection… Les papillons n’ont pas de papilles gustatives. Ils se servent de capteurs sous leurs pieds. Pas évident les dîners avec la belle famille. Certaines espèces de mouches imitent les insectes piqueurs (les guêpes, par exemple) pour éloigner les prédateurs. Aucune personnalité ! Si elles ne trouvent pas trop de nourriture, elles n’hésitent pas une seconde avant de manger leurs larves ou leurs amis coccinelles. Sympa les potes. La chauve-souris est considérée comme un insecticide naturel puisqu’elle peut manger jusqu’à 3000 insectes toutes les nuits (le tiers de sont poids). Terminé les produits toxiques ; adoptez une chauve-souris.

C’est drôle tout ça mais nous rappelons que la pollinisation est essentielle pour notre survie. En effet, si ces espèces venaient à s’éteindre, notre alimentation en serait grandement chamboulée. Les agriculteurs comptent beaucoup sur les pollinisateurs et, si nous pouvons profiter de bonnes salades de tomates ou de délicieuses aubergines rôties, c’est grâce à ces insectes indispensables, pour qui le plus grand prédateur est l’Homme.

4 astuces pour protéger nos pollinisateurs " dardar " Consommer local et bio : les agriculteurs bios ont la main lourde sur les pesticides et ils utilisent donc des produits beaucoup moins nocifs pour les insectes ; Favoriser les apiculteurs locaux : Faire pousser des fleurs sauvages : sur votre balcon ou dans votre jardin, créez un paradis floral pour tous ces insectes qui nous le rendent bien ; Informer vos proches de la nécessité des pollinisateurs : au lieu de les piéger dans la grenadine lors des barbecues, laissez-les en paix. N’oubliez pas, elles ne vont pas vous manger

5 images © Tous droits réservés

Grandeur Nature c’est dimanche de 13h à 15h sur Vivacité et à tout moment sur RTBF Auvio ! La RTBF, RTL, les médias de proximité, Nostalgie, L’Avenir et Sudinfo.be ont choisi d’unir leurs forces pour créer la plateforme commune ensemblesolidaires.be afin de continuer à soutenir les victimes des inondations survenues en juillet dernier.