Les « Accros du peignoir », vous connaissez ? Grandeur Nature les a rencontrés cette semaine à Spa !

Ce matin, pas mal d’enfants vont à l’école en pyjama. Adrien Joveneau a décidé, lui, de se la jouer " accro du peignoir " du côté de Spa. Une cool-attitude derrière laquelle se cache toute une communauté.

Et oui, cette semaine Adrien Joveneau et toute son équipe se sont rendus à Spa pour présenter la saison 2019 de " Grandeur Nature " qui coïncidait avec le lancement de la thématique 2019 " Wallonie terre d’eau ". Pour présenter la conférence, Adrien, s’est plié à la tradition du port du peignoir ! Durant tout l’exposé, notre animateur a gardé sa tenue, l’occasion pour nous de vous en apprendre un peu plus sur cette pratique !

Origine du mouvement

La Route des Villes d’Eaux du Massif Central regroupe une centaine de partenaires qui font vivre les stations thermales. Cette association existe depuis 20 ans et a pour but de valoriser les atouts touristiques des 17 villes thermales qui en sont membres. Membre de l’Association européenne des villes thermales historiques, ce réseau a aussi une résonance européenne.

Dans ce contexte, Marie-Pierre Demarty, historienne et journaliste de formation et Sébastien Saint-Martin, comédien, auteur, et scénariste, ont imaginés le concept des " Accros du peignoir ". Depuis 2016, leur objectif a pour but de dynamiser l’image des stations thermales en faisant diverses apparitions sur le territoire du Massif Central mais également sur la toile et les réseaux sociaux.

Qu’est-ce qu’un bon " accro du peignoir " ?

" L’Accro du Peignoir est un hédoniste, un bon-vivant, un jouisseur, ouvert d’esprit, en quête d’un meilleur équilibre intérieur grâce à une parenthèse thermale vécue dans un territoire qui le prend en charge ", retrouve-t-on sur leur site officiel.

Il faut également être :

Bienveillant, respectueux et attentif aux autres, à lui même, à ses besoins, à la préservation de son capital-santé physique et mentale.

Sensible à l’atmosphère et à l’ambiance spécifique de la station, à son art de vivre unique, à l’univers thermal dans toutes ses composantes.

Fier de revendiquer le port du peignoir.

Inscrit dans une vision moderne, dynamique, attractive, innovante de la Ville d’Eaux et de ses activités.

Adrien Joveneau et les " accros du peignoir " vous donnent rendez-vous ce samedi 16 mars de 16h à 18h sur Vivacité !