Cette semaine Grandeur Nature prend la direction du Vercors. Situé à cheval sur les départements français de l’Isère et de la Drôme, le Vercors épate par son relief surprenant et des paysages époustouflants.

Le Vercors aux sources de la nature - © Tous droits réservés Le Vercors aux sources de la nature - © Tous droits réservés Un peu plus de 4 heures de TGV au départ de Bruxelles jusqu’à Valence, j’arrive sur des routes vertigineuses, loin du stress et de la foule dans un vaste territoire, le Vercors. Je fais escale dans une ancienne magnanerie du 18ème siècle transformée en distillerie de whisky. Sur place, on y élabore un whisky single malt à partir d’eau de source du Vercors et d’orge bio cultivé en partie sur le domaine. Sous l’œil bienveillant d’un séquoia de 226 ans, Maxime notre guide belge du jour m’explique le fonctionnement des alambics et m’emmène à la découverte du brassage, de la fermentation et de la maturation en fût. L’arbre emblématique situé dans la cour du domaine donne son nom au délicieux breuvage : le whisky Séquoia.

Le Vercors aux sources de la nature - © Tous droits réservés Le Vercors aux sources de la nature - © Tous droits réservés Après quelques kilomètres sur des routes montagnardes, j’arrive au sommet des falaises de Presles. J’y rencontre Bernard Gravier, guide de haute-montagne. Perché en hauteur, il habite dans la maison de ses rêves : une ancienne ferme du Vercors. Un lieu qu’il l’a aimanté au point d’y faire pousser des racines familiales et son activité professionnelle. Avec l’aide de sa femme et de son fils, Bernard est propriétaire du gîte entre Ciel et Pierres, un lieu unique pour accueillir les grimpeurs du monde entier. Depuis toujours, l’escalade est son activité favorite que ce soit pour ses loisirs ou par le biais de ses activités de guide de haute-montagne. Il fait découvrir aux grimpeurs les falaises de Presles, lieu incontournable d’escalade en Europe. Les falaises calcaires hautes de plus de 200 mètres s’étendent sur plusieurs kilomètres au-dessus des gorges de la Bourne. Sous l’impulsion de Bernard, le nombre de nouvelles voies ne cesse de grandir si bien que Presles compte à présent plus de 300 grandes voies. Que l’on soit débutant ou confirmé ce pro de l’escalade inspire confiance !

Le Vercors aux sources de la nature - © Tous droits réservés Un peu plus bas dans la vallée à Saint-Martin en Vercors, je pousse la porte de l’atelier de la source où mon adorât se met directement en action. A l’intérieur, une savonnerie où Virginie la propriétaire, moule, coupe et emballe à la main chaque savon qui est unique. La fabrication de savon est artisanale et respecte toutes les propriétés des matières premières utilisées grâce à la méthode de la saponification à froid. Cette technique consiste à ne pas dépasser les 45°c pour chauffer les ingrédients, ce qui permet de conserver toutes les valeurs nutritives des huiles utilisées. La fabrication est réalisée par Virginie tandis qu’Emmanuel, son mari, peintre amateur, s’occupe du graphisme des supports de promotions. On peut dire que c’est un couple qui a du flair !

Ma journée dans le Vercors prend fin en terrasse sous le soleil autour d’une belle assiette de ravioles, un plat typique de la région. Le reste des aventures est à suivre sur Vivacité ce samedi 7 mars de 16h à 18h.

Le Vercors aux sources de la nature - © Tous droits réservés Nous remercions notre partenaire, la SNCB internationale. Thibaut Hellin