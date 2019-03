Cette semaine, le Tour du Rwanda a parcouru le pays Grandeur Nature. Sautant dans la roue des coureurs, nous en avons profité pour découvrir autrement cette petite république d’Afrique centrale qui a fait couler tellement d’encre et…de sang il y a tout juste 25 ans ! Ce pays qui a longtemps été le plus dangereux de la planète devient aujourd’hui un des plus sûrs du continent. Un pays qui se reconstruit avec une nouvelle génération de citoyen(ne)s, ni hutus, ni tutsies, juste des Rwandais qui sont heureux de vous accueillir sur leur terre, si riche en splendeurs naturelles.

Le Tour du Rwanda, à vélo au pays des 1000 collines ! - © Tous droits réservés Karibu Muzungu ! Bienvenue le blanc ! A chaque virage de la petite route qui traverse les Virungas, nous sommes poursuivis par les enfants qui courent à nos côtés. Je suis impressionné par l’énergie de la population. Des milliers d’hommes et de femmes, en route dès 6h du matin, vers les champs, les plantations de thé et de café. Un peuple en marche dans des paysages d’une beauté à couper le souffle. Ici, cela fait belle lurette que les sacs plastique sont interdits, chacun fait attention à son empreinte écologique, aucun déchet le long des routes, tout est d’une propreté impeccable grâce, entre autres, à l’Umuganda , l’opération de nettoyage public, à laquelle chacun, quelque soit sa condition, participe tous les derniers samedis du mois. Une vraie petite Suisse d’Afrique centrale. Une Suisse avec des gorilles, des volcans et des touracos bleus…

A Giseyni, nous avons rendez-vous sur la plage, au bord du lac Kivu, avec Gaël Faye, jeune prodige de la nation. Il a réussi la prouesse de décrocher l’an dernier une Victoire de la Musique tout en faisant traduire en 40 langues son roman Petit Pays, un livre splendide pour lequel il a obtenu le Goncourt des Lycéens. Gaël tourne actuellement, dans la région, l’adaptation cinématographique de son bouquin avec dans les rôles principaux des comédiens belges : Jonas d’Adeski et le jeune Djibril Coppenolle qui incarne le personnage du Gabriel enfant, héros du livre. Jean-Paul Rouve est aussi à l’affiche de ce film qui sortira fin d’année sur les grands écrans.

A Kigali, nous assistons à l’arrivée du Tour du Rwanda en compagnie de Simon Hupperetz, directeur sportif de l’équipe cycliste locale Bénédiction-Excel-Energy. Ce p’tit gars de chez nous a été vacciné au rayon de bicyclette, tout petit déjà il roulait en famille dans sa région natale de Malmedy, avant de faire 15 ans de compétition en VTT et en cyclisme sur route, il a été coach de l’équipe nationale du Rwanda et a même participé aux JO de Rio avec Nathan Byukusenge, un de ses jeunes champions. Il a décroché l’an dernier un des trophées des Belges du bout du monde, opération de la RTBF qui valorise nos talents à l’étranger, et du talent, il en a à revendre pour motiver ses troupes. Attention, elles débarqueront l’an prochain pour des courses cyclistes au plat pays…

Le Tour du Rwanda, à vélo au pays des 1000 collines ! - © Tous droits réservés C’est jour de fête dans les rues de Kigali, 100.000 personnes sont sur le bord des routes pour acclamer les coureurs. Ceux-ci se concentrent avant le départ, Simon effectue avec eux la prière rituelle d’avant course et leur distribuent des petites bananes ultra-sucrées, carburant indispensable avant de plonger dans la fournaise, il fait 34 degrés aujourd’hui. Le Tour du Rwanda, c’est 953 km de course pour un dénivelé positif de 17.500 mètres avec des passages aux alentours à 2.500 mètres d’altitude devant 3 millions de spectateurs pendant 8 jours. Cette épreuve est classée 2.1 par l’Union Cycliste Internationale. C’est un peu l’équivalent du Tour de France pour le continent Africain. L’équipe de Simon terminera 6ème sur 15, elle se classe devant l’équipe de France-Junior. Je suis scotché par la ferveur populaire pour le vélo, véritable métaphore de la souffrance et de la dignité des humbles.

Le Tour du Rwanda, à vélo au pays des 1000 collines ! - © Tous droits réservés Le vélo, l’Afrique des Grands Lacs et la RTBF, c’est une histoire d’amour qui ne date pas d’hier. En 2011 déjà, nous avons eu le bonheur de participer à la 1ère édition de Bike For Africa et de relater sur nos antennes cette expédition sportive et solidaire organisée par la Brussels Airlines. La bien-nommée Coline Everard, nouvelle country-manager de la SN au Rwanda, prépare actuellement ce prochain Bike For Africa qui aura lieu ici du 29 janvier au 5 février 2020. Elle promet un parcours inédit le long du Congo-Nile-Trail, superbe GR qui longe le lac Kivu. Le challenge suivant pour les amoureux de la Petite Reine, ce sera le championnat du monde sur route pro qui devrait avoir lieu au Pays des 1000 collines en septembre 2025.

Le Tour du Rwanda, à vélo au pays des 1000 collines ! - © Tous droits réservés Avant de rentrer au pays, une dernière rencontre nous attend avec Carole Karemera, même sous la pluie qui s’abat aujourd’hui sur Kigali, elle rayonne…L’actrice, danseuse et saxophoniste belge est rentrée au pays de ses parents en 2004.

Le Tour du Rwanda, à vélo au pays des 1000 collines ! - © Tous droits réservés Après avoir joué dans le spectacle Rwanda 94 et tourné dans le film Quelques jours en Avril, celle qui a aussi incarné Clic dans Bla-Bla, a créé, avec sept autres femmes, l’Ishyo Arts Centre de Kigali, véritable carrefour artistique en Afrique. La culture, dit-elle, est un moyen de faire reculer l’obscurantisme et le racisme. Pour qu’un nouveau génocide ne puisse plus jamais avoir lieu…Amahoro Abane Namwe !

Adrien Joveneau Grandeur Nature au Rwanda, ce samedi 09 mars entre 16 et 18h sur VivaCité !