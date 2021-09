Le retour de la loutre au Parc Naturel des Deux Ourthes

Après le Parc naturel Hautes Fagnes-Eifel, c’est dans la partie nord-est de la province de Luxembourg qui longe la frontière grand-ducale que nous vous emmenons à la découverte du Parc Naturel des deux Ourthes.

Dans la vallée de l’Ourthe orientale, la réserve naturelle domaniale de Orti est un territoire riche en milieux humides et relativement ouverts qui favorise la biodiversité. Depuis une bonne vingtaine d’années, la réserve est en restauration. La culture intensive d’épicéas et de résineux a longtemps porté attente à la faune et la flore locale qui a vu peu à peu son biotope disparaître. Aujourd’hui, le milieu reconstitué est un habitat favorable au retour de la loutre.

Longtemps victimes de la chasse et de la mauvaise qualité des cours d’eau, elles avaient fui notre territoire. Après des décennies d’absence, en 2006 une empreinte dans la neige a été trouvée dans le bassin de la Semois, mais depuis lors très peu d’indices ont été découverts. Depuis 2012 on observe peu à peu le retour de la loutre, une petite dizaine aujourd’hui qui semblerait venir d’Allemagne et des Pays-Bas.

Dans ce contexte est né le projet Life Loutre est né. Son objectif : rétablir la capacité d’accueil des bassins hydrographiques de l’Our, de l’Ourthe et de la Sûre par la restauration des habitats de la loutre afin de garantir la survie de la population existante et de permettre à moyen terme la recolonisation naturelle au départ des populations en expansion en France et en Allemagne.