Le Parc Naturel Burdinale-Mehaigne, véritable lieu de villégiature pour la faune et la flore

Comme beaucoup de sites naturels, il doit son nom aux rivières qui le traversent, à savoir la Burdinale et la Mehaigne. La présence de ses deux cours d’eau a permis la création de paysages diversifiés, puisqu’au fil des siècles ils ont creusé des vallées aux habitats naturels très différents. La Vallée de la Burdinale et la Vallée de la Mehaigne sont d’ailleurs classées comme site Natura 2000. Les ripisylves (boisements ou végétaux qui se développent le long des cours d’eau) qui s’y trouvent sont, par exemple, d’excellents refuges pour les chauve-souris, les tritons crêtés ou encore l’alyte accoucheur. Ces deux territoires vallonnés offrent un contraste saisissant avec le plateau de Hesbaye, vaste étendue agricole.

Avec ses 11.000 ha de superficie, le Parc Naturel Burdinale-Mehaigne est un des plus petits de Belgique et également un des moins connus. Il couvre seulement quatre communes : Braives, Burdinne, Héron et Wanze. Le parc existe en tant que tel depuis qu’il a été reconnu officiellement en 1991, dix ans après la création de l’asbl " Etudes et Promotions du Parc naturel régional de la Vallée de la Burdinale ".

La biodiversité est donc très variée et, comme tout parc naturel, celui de Burdinale-Mehaigne a, notamment, comme mission de la préserver et d’aider à son développement. Pour ce faire, plusieurs méthodes de maillage écologique vont être utilisées. Au niveau de la population locale, via l’initiative " Apis jardins ", l’accent est mis sur l’aménagement du jardin qui servira de refuge à la faune et à la flore. L’utilisation de saules têtards transformera ces arbres bien connus en véritables microcosmes naturels. La manière particulière de les tailler (qui leur donne leur nom) créera avec le temps des cavités dans leur tronc où plantes et arbustes ainsi que petits animaux (chouette chevêche, chauve-souris, …) viendront y élire domicile. Ils se transformeront aussi en véritable hôtels naturels à insectes.