Le mouton Shropshire, l’allié de choix du Parc Naturel Haute-Sûre Forêt d’Anlier

D’une superficie de 80.000 hectares, il est un des plus grands parcs naturels de Belgique et recouvre sept communes : Bastogne, Fauvillers, Habay, Léglise, Martelange, Neufchâteau et Vaux-sur-Sûre.

Comme son nom l’indique, le Parc Naturel Haute-Sûre Forêt d’Anlier, s’articule autour de deux éléments naturels très importants : la Fôret d’Anlier et le bassin de la Sûre. La Fôret d’Anlier fait partie du réseau Natura 2000 et, avec un peu plus de 8000 hectares, est la plus grande zone de feuillus du royaume. De son côté, la Sûre est une rivière qui prend sa source aux limites du parc et s’y écoule sur une quarantaine de kilomètres. Elle fait partie des sites Ramsar, c’est-à-dire une zone humide d’importance internationale, au même titre que la Grande barrière de corail.