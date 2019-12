Le dernier duo de la Belgodyssée s’intéresse au maraîchage à traction chevaline

L’aventure Belgodyssée touche à sa fin. En tant que dernier duo, Charlotte et moi clôturons cette édition 2019 avec une grande fierté. Pas si simple de se démarquer en trouvant un sujet original. Tout de même, nous avons fait de notre mieux. C’est ainsi qu’est née notre idée de parler de l’intégration de la technologie dans les milieux agricoles à traction chevaline.

Á la base, Charlotte et moi avions décidé de parler d’un sujet bien précis : le métier de maraîcher à traction chevaline. Puis, au cours de nos interviews, une information revenait sans cesse : le développement des nouvelles technologies sur les machines de traction. De là, notre angle s’est complètement vu changer. Mais finalement, c’est ça aussi, être journaliste. Savoir changer son angle, son point de vue, pour faire de son reportage quelque chose de différent, à quoi on n’avait pas pensé. Une fois les contacts établis, ce fut l’émerveillement.

Après que Xavier, maraîcher wallon, nous ait mis en contact avec Tijs, son équivalent Flamand, un monde tout entier s’est ouvert à nous. En 3 jours, ce ne sont pas moins de 10 personnes qui ont répondu à nos questions. Au fil de nos interviews, nous avons pu découvrir une vraie entraide entre les agriculteurs wallons et flamands. Tous inspirés les uns des autres, la barrière linguistique s’était complètement envolée pour faire place à deux passions communes : les chevaux et le maraîchage. Comme nous l’a d’ailleurs si bien dit Tijs : " Tous les oiseaux, tous les vents, tous les animaux croisent les frontières chaque jours, et nous, comme êtres humains, on est parfois tellement aveugles qu’on se dit " ah non, mon monde a moi il se termine ici ", mais c’est pas vrai ! "

Rencontres après rencontres, nos intervenants nous faisaient part de leur savoir-faire durant quelques heures. Plus le temps passait, plus ils m’emmenaient avec eux dans leurs rêves d’un monde meilleur. Plus nous avancions et plus je me disais " si le monde tournait au rythme de ces gens passionnés, il irait beaucoup mieux ". Car oui, le point commun entre toutes ces personnes, c’est la passion. Passion des chevaux, passion pour la nature et passion pour l’agriculture. Tous plus engagés les uns que les autres pour la cause climatique, ils m’ont appris un tas de choses sur l’agriculture " biopositive ".

Mais en plus de nous avoir permis ces belles rencontres, la Belgodyssée nous a envoyé aux quatre coins de notre beau pays. Mercredi, en partant de Bruxelles, nous avons traversé les paysages inspirants du Pajottenland, dans le Brabant Flamand, pour terminer notre course à Fernelmont, dans la province de Namur.

Quelques jours plus tard, jeudi, c’est dans le parc naturel Viroin-Hermeton qu’Adrien Joveneau, avec toute son équipe, nous donnait rendez-vous. Au total, nous avons parcouru à peu près 350 kilomètres durant cette semaine riche en émotions.

Alors en effet, la première semaine Belgodyssée ne fut pas de tout repos. Interviewer, écouter, tourner, monter, telle était devenue notre routine. Pourtant, malgré le stress et la fatigue, c’est les yeux remplis d’étoiles et le cœur motivé que je termine ce concours grâce auquel j’ai énormément appris sur le métier de journaliste. Je suis plus que jamais convaincue que ce métier est fait pour moi. Et ça, c’est déjà une belle victoire en soi.

Un merci chaleureux aux organisateurs de la Belgodysée, à la Fondation Roi Baudouin. ainsi qu’à toute l’équipe de Grandeur Nature, qui nous ont permis de vivre cette expérience inoubliable.

Daphné Fanon