Le chanvre, tissu végétal d’avenir

Grandeur Nature vous emmène sur les traces de la fabrication du tissu de chanvre, entre Braine-l’Alleud et Bruxelles. Vanessa Colignon est chercheuse en textile et fabrique des éponges. Noémie Le Meur, elle, a réalisé son mémoire sur cette plante, valorisable de la base de la tige au bout des feuilles.

Dans son atelier de quelques mètres carrés à peine s’entassent les bobines de fil et les éponges de toutes taille. Vanessa Colignon est chercheuse en textile. Elle travaille sur des matières locales, que l’on peut utiliser en circuit court, comme le lin, la laine et le chanvre.

en prend soin. Elles sèchent vite. Et une fois qu’elles sont usées, elles se dégradent sans laisser de trace, car le chanvre est compostable et biodégradable. En plus c’est un tissu aux propriétés antibactériennes. "

C’est à partir de cette dernière matière qu’elle s’est lancée dans le projet Design For Resilience . Elle fabrique des éponges écoresponsables en chanvre. Pour elle, c’est une alternative écologique non-négligeable, par rapport aux éponges synthétiques classiques. " C’est une plante cultivée en Belgique qui produit un fil très solide, explique-t-elle. Mes éponges peuvent durer 6 à 8 mois, voire plus d’un an si on

Du chanvre à la place du coton

Quand on parle textile, on pense bien souvent vêtement. Vanessa Colignon travaille à des créations de vêtements. Noémie Le Meur aussi. Cette dernière a réalisé son mémoire en design textile sur l’histoire du chanvre, en 2020. Historiquement, ce tissu a été moins utilisé, à cause de son lien avec le cannabis. " C’est vraiment son problème, " détaille l’ex-étudiante. " Car il est soumis aux lois sur les drogues. Et donc il a cessé d’être exploité pendant très longtemps. "

Pourtant, elle confirme les qualités écologiques de la plante et du tissu que l’on peut fabriquer. " C’est une plante très résistante, qui n’a besoin ni d’herbicide, ni de fongicide, ni de beaucoup d’eau. " Le chanvre est par ailleurs très riche en fibre, c’est la partie qu’on utilise pour fabriquer le tissu, mais nécessite un savoir-faire particulier. " C’est le challenge de la filière wallonne. Car comme c’est une plante sauvage, il faut des compétences particulières. "

En plus des vêtements, on peut aussi l’utiliser pour en faire des tapis. Là encore, la plante a de nombreux atouts. " Il est isolant thermique, acoustique et est anti-feu. C’est pour cela qu’on l’utilise aussi dans d’autres domaines comme la construction. " Noémie Le Meur s’est d’ailleurs lancée dans la fabrication de tapis en chanvre et en lin. Toutes ses créations sont à retrouver sur son Instagram.

Quant à Design For Resilience, Vanessa Colignon a mis en place un crowdfunding pour financer ses prochains projets !