Au milieu de ce pays étrange et fascinant, il y a Santiago. Une ville qui se développe à une vitesse hallucinante. Une mégapole dynamique, toujours en quête de défis, à l’image d’Amandine Lambert, une chorégraphe Tournaisienne qui a surmonté les embûches de la vie. Après un passage par Budapest et New-York et un grave accident de la route qui l’a clouée plusieurs mois dans une chaise roulante, elle a fondé sa propre compagnie dans la capitale chilienne. Comme dit le proverbe chilien : La vie finit toujours par remettre chacun à sa juste place…

Après un bon repas, bien arrosé, nous partons pour une petite promenade digestive. L’occasion d’admirer les richesses naturelles de la bien-nommée province de Valpareiso, Val du Paradis. Pas étonnant que le naturaliste Charles Darwin ait jeté l’ancre ici en 1835. En crapahutant dans les Andes, il y a découvert des coquillages fossiles, preuve de l’origine marine de cette Cordillère. Il a également été surpris par la différence de faune et de flore entre le versant Pacifique et le versant Atlantique de la chaine montagneuse.

C’est dans un village de gaucho, à côté de Catemu, qu’Amandine me présente Olivier Leleux, un autre BBDM devenu lui " gentleman farmer ". Il nous embarque dans son pick-up avec la ferme intention de nous faire découvrir son hacienda et une tradition typiquement chilienne : l’asado !

Amandine est une femme pleine d’émotions, d’énergie et de détermination. Elle nous fait partager ce qui la retient ici au Chili, ce pays qui lui a un jour volé son cœur…Elle aime particulièrement Santiago et son centre historique.

Le cœur au sud, Amandine Lambert danse sa vie entre Santiago et Valpareiso - © Tous droits réservés

En perpétuelle mutation, la ville est pleine de contraste avec ses immeubles modernes et ses bâtiments historiques, comme la Moneda, lieu du tristement célèbre putsch du 11 septembre 1973. Ce mardi-là, le gouvernement du président démocratiquement élu, Salvador Allende, est renversé par un coup d'État militaire, planifié par le général Augusto Pinochet. La dictature militaire, qui dirigea le pays jusqu'en 1990, exécuta plus de 3.200 personnes. Près de 38.000 opposants au régime furent arrêtés et torturés, sans compter les centaines de milliers d’exilés. Depuis 28 ans, la démocratie a progressivement repris ses droits au Chili et il y flotte aujourd’hui un parfum de liberté…

Cocorico, Ici à l’autre bout de la terre, à 12.000 km de la Belgique, nous retrouvons les traces de notre glorieux passé industriel. Amandine me fait visiter l’ancienne gare de Mapocho reconvertie aujourd’hui en centre culturel. Non seulement, elle nous fait penser à celle d’Anvers mais, en plus son armature métallique est l’oeuvre de la SA Forges Usines et Fonderies Haine-Saint-Pierre. Ce bâtiment, reconverti en centre culturel, est aujourd’hui classé Monument National du Chili.