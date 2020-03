La walking therapy, ou comment se rapprocher de la nature pour aller mieux - © Tous droits réservés

Extrait de Grandeur nature - 30/03/2019 Un magazine de découvertes, de reportages et de divertissement sous le signe de l'environnement, de la nature, du grand air... Micro en bandoulière, tous les samedis entre 16h et 18h, Adrien Joveneau et ses Tintin reporters vous font découvrir les beautés, curiosités et personnalités d'une région d'ici ou d'ailleurs.