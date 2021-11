La végétalisation urbaine pour sauver notre futur

Prendre soin de l’environnement tout en vivant dans un milieu urbain, c’est tout à fait possible grâce à la végétalisation urbaine. Mais pour conserver et créer de la nature dans une ville, il est important de sensibiliser les citoyens sur les sujet et les bonnes méthodes à adopter.

Thomas Jean, photographe, a choisi d’utiliser son art pour sensibiliser. Le vidéaste animalier pour la Minute Sauvage propose des documentaires qui interpellent sur la disparation des espaces naturels et semi-naturels dans la capitale bruxelloise.

Accompagné de son appareil, son objectif est de faire comprendre aux citoyens qu’ils ont les clés du changement. Il insiste sur l’importance de conserver certains espaces verts visés par des projets immobiliers pour pouvoir conserver cette belle biodiversité présente en centre-ville. " Le constat est alarmant, au plus la ville est urbanisée, au moins nous allons avoir une diversité en termes d’espèces. À Bruxelles, nous n’aurons bientôt plus que des espèces dépendantes de l’activité humaine et non de la végétation. "