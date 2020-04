La TOURIST expérience, ou comment se recentrer sur l'essentiel

Se reconnecter à la nature et à l’essentiel, c’est TOURIST ! - © Tous droits réservés

TOURIST est un documentaire interactif personnalisé et conçu comme un voyage initiatique basé sur votre personnalité touristique. Etape après étape, l’expérience apprend de vous et de vos habitudes. Elle se personnalise et décrypte votre profil de voyageur. Elle vous invite d’abord à repenser les raisons du départ et vos comportements puis à analyser votre rapport au monde et à vous-même.