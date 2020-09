C’est au cœur du Parc Naturel Régional des Ardennes que notre petite équipe a posé ses valises cette semaine. A une bonne heure de route de Namur, ils ont franchi la frontière à la découverte des trésors naturels des Ardennes françaises.

Au départ du site naturel de Roc-La-Tour, en compagnie de Julie Bauduin, chargée de mission Natura 2000, Adrien Joveneau va parcourir la région pour nous dévoiler son patrimoine naturel. Situé à 400 m d’altitude au cœur de la forêt domaniale de Château-Regnault sur les hauteurs de Monthermé, Roc-La-Tour est réputé pour son spot d’escalade. Ce site emblématique de la région offre également aux randonneurs un point de vue imprenable sur la vallée de la Semois et de La Meuse. Du côté français, le Parc Naturel Régional des Ardennes a la particularité de regrouper plusieurs types de paysages ; des forêts qui s’étendent sur 50% du territoire, des prairies et des haies et une dernière partie plus aride au sud de la région.

La nature par delà la frontière dans les Ardennes françaises - © Tous droits réservés Le territoire repose sur la roche mère, une roche très acide qui appauvrit la terre et donc les ressources vitales nécessaires à certains animaux. Ici, la faune et une flore sont plus robustes, capables de se débrouiller avec très peu de ressources. On retrouve notamment du chêne, du hêtre et du bouleau. Au niveau animal, on observe les cigognes noires et blanches, le hibou grand-duc, faucon pèlerin, l’engoulant. Au total, 21 espèces d’oiseaux sont protégées dans cette vaste forêt. En cette période, il est également possible d’écouter la brame du cerf. Un rendez-vous à prendre sur le site internet du Parc Naturel Régional des Ardennes.

La nature par delà la frontière dans les Ardennes françaises - © Tous droits réservés Les Ardennes françaises, sont également très riches en activités nature puisqu’elles disposent de nombreuses voies de randonnées. Sur La trans-Semoysienne, à proximité de l’abbaye Laval Dieu, Adrien Joveneau s’informe auprès de Delphine Lafferranderie, conseillère en séjour à l’office de tourisme Vallées et Plateau d’Ardenne. Entre Monthermé et Les Hautes-Rivières, la trans-Semoysienne est une voie touristique d’environs 20 km accessible à pied et à vélo. Depuis Monthermé, de nombreux autres itinéraires sont également possibles pour les randonneurs ou les cyclistes comme le Gr 16. Appelé Sentier de la Semois, il relie Arlon à Monthermé en passant par Bouillon, les hautes rivières et le Roc-la-Tour pour arriver au lac des vieilles forges où il rejoint les GR12 et 645 (chemin de Saint Jacques de Compostelle).

La nature par delà la frontière dans les Ardennes françaises - © Tous droits réservés La nature par delà la frontière dans les Ardennes françaises - © Tous droits réservés Sur le territoire Vallées et Plateau d’Ardenne, de nombreuses autres balades sont également abordables comme celle de la roche à sept heures, 2h30 de marche à la découverte du panorama sur la Boucle de Monthermé ou encore Les Dames de Meuse, découverte de trois rochers symbolisant les dos courbés de trois épouses infidèles à leurs chevaliers partis en croisades. Des informations à retrouver sur le site de l’office de tourisme Vallées et Plateau d’Ardenne. Ou via l’application Ardennes espaces trails.

La nature par delà la frontière dans les Ardennes françaises - © Tous droits réservés Vous l’aurez compris, les légendes ardennaises tout comme en Belgique, font la réputation du territoire. Durant son séjour, Adrien a pu en écouter quelques-unes comme celle des 4 Fils Aymon qui fait référence à quatre pics schisteux, unique en France, qui dominent un méandre du fleuve. On raconte que jadis un château féodal y était construit par quatre chevaliers, les Fils Aymon, en rébellion contre l’empereur Charlemagne. Aujourd’hui, le superbe monument du sculpteur Poncin symbolise l’emplacement de l’ancien donjon.

Un peu plus au nord cette fois, dans le petit village de Haybes, à 15 km de Couvin, Adrien rencontre Orphée Danaux, un véritable passionné du pays. Ici, il tient une base de loisir sur le thème de Robinson dans une ancienne ferme. Sur place, il a créé une base de gyropode pour faire découvrir aux touristes l’Ardenne nature autrement. Le principe, parcourir les Ardennes dans un laps de temps relativement cours en passant par les plus beaux coins du territoire que ce soit au niveau de la vue ou des spécificités naturelles de l’endroit. Aux manettes de son bolide c’est en compagnie de Chichi qu’Adrien entame la balade.

La nature par delà la frontière dans les Ardennes françaises - © Tous droits réservés La nature par delà la frontière dans les Ardennes françaises - © Tous droits réservés Les Ardennes françaises, une terre de nature robuste, vous attendent ce samedi 12 septembre de 16h à 18h sur Vivacité !