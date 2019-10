La nature au coeur de Namur !

Cette semaine, Grandeur Nature vous emmène à Namur et plus précisément au complexe Acinapolis de Jambes dans le cadre du Festival International du film Nature.

En compagnie de Tanguy Dumortier, président de cet événement, Adrien Joveneau vous fera découvrir les coulisses de ce festival qui fête son 25ème anniversaire. Le principe, montrer aux spectateurs les plus impressionnantes images récoltées en pleine nature. L'événement propose également de nombreuses expositions, des concerts, des ateliers pour les grands et les petits afin d’échanger sur la thématique. En deuxième partie d'émission, Adrien Joveneau migrera jusqu'au Delta, centre de la culture de Namur, où aura lieu le premier laboratoire social et médiatique du projet Scann R, qui a pour volonté de dresser un panorama des idées de la jeunesse francophone notamment sur le climat.

Retrouvez-nous ce samedi 19 octobre de 16h à 18h pour une émission 100% nature à Namur !