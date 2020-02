L'Auvergne, quand l'eau et le feu côtoient la même terre !

L’Auvergne terre de sources et de volcans. - © Tous droits réservés

A quelques kilomètres de là, j’arrive aux Gorges d’Enval où je rencontre Jean Caillaud ancien Maire de la ville et membre de l’association pour l’aménagement des Gorges : l’APAGE. Cet homme passionnant possède un véritable don, il est sourcier.

Tout en cheminant vers un point d’eau, l’homme m’explique le but de son association : " L’idée est d’offrir aux touristes et Envalois l’accès aux cascades et une balade dans les bois de 5km qui surplombe la plaine de Limagne puis serpente le long de l’Ambène grâce à l’aménagements de sentiers ". Quelques marches plus loin, le long de l’eau ruisselante, j’arrive au lieu-dit : la source Marie. L’eau ferrugineuse qui coule de ce point d’eau a des vertus thérapeutiques. D’ailleurs, pour l’anecdote, c’est grâce à son don de sourcier que Jean a retrouvé cette ancienne source. L’état d’esprit et la convivialité de ce personnage emblématique de la ville me touchent, c’est sûr je n’oublierai pas cette rencontre.