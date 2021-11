L’agroécologie, pour faire rimer biodiversité et rentabilité

C’est dans un Condroz brumeux, presque fantomatique, que s’étendent les prairies et les champs de Clotilde de Montpellier, fondatrice de l’ASBL Farm for Good. Géographe de formation, elle a aujourd’hui deux casquettes, celle de doctorante en agroécologie à l’Université de Namur et une, plus terreuse, d’agricultrice d’une ferme de 50 ha. Alliant la théorie à la pratique, elle cherche à inventer la ferme idéale, à force d’expérimentations et de collaboration avec les autres fermes du réseau Farm for Good. L’occasion d’en savoir plus sur cette agriculture qui fleurit dans les pays du Nord, comme du Sud.