Invitation à un voyage sous la mer

Tous les dimanches de 16:00 à 18:00 sur Vivacité

Votre magazine de découvertes, de reportages et de divertissement sous le signe de l'environnement, de la nature, du grand air...

Micro en bandoulière, tous les dimanches entre 13h et 15h, Adrien Joveneau et ses Tintin reporters vous font découvrir les beautés, curiosités et personnalités d'une région d'ici ou d'ailleurs.