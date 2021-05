Houdeng-Goegnies, gardienne de l'histoire de l'immigration italienne

6 images © Tous droits réservés

C'est un lieu emblématique. Et aussi touristique. La Cantine des Italiens, située le long du Canal du Centre, est un lieu chargé d’histoire. Là, tout autour de la terrasse aujourd'hui festive et gourmande, se trouvent les anciens baraquements qui abritaient les Italiens embauchés juste après la Seconde Guerre mondiale pour travailler dans les usines Boël à La Louvière.

Depuis trois ans, le site revit grâce à un jeune couple de Louviérois, Pamela et Adriano Bican, exploitants dynamiques de la Cantine des Italiens. Terrasse new look, mobilier cosy et immenses parasols, tout est là pour permettre aux clients de passer un bon moment. Surtout que la carte est excellente. Et l'ambiance bon enfant. Une belle reconversion quand on sait ce qu'il y avait là avant. Il y a très longtemps. Pour s'en souvenir, un coup d'oeil suffit. La terrasse donne sur des baraquements, tous construits par les usines Boël en 1946 pour ses propres travailleurs, des immigrés italien recrutés pour pallier le manque de main d'oeuvre dans la région.

Pour les curieux, une bonne nouvelle. Un petit musée retrace l'histoire de cette immigration. Comment les Italiens sont arrivés? Avec quoi? Pour quoi faire? Tout est expliqué ici de manière didactique grâce à un petit parcours rempli d'objets du passé. L'occasion de s'arrêter dans une chambre et de voir, posé sur le lit en fer, une petite valise en carton. La fameuse valise qui contenait toute une vie de souvenirs passés au soleil.

Une transition difficile pour les immigrés qui débarquaient et découvraient les conditions de logement et de travail belges, d'autant plus pénibles qu'il faisait très froid en hiver. De quoi déchanter... L'Eldorado prometteur ne l'était pas. Ici, on partageait sa chambre. Huit en tout, composées de six à huit lits. La vie à plusieurs, à cause d'une promesse de lendemains meilleurs.

La particularité des ouvriers qui vivaient regroupés là pour manger et dormir près de leur lieu de travail: tous étaient célibataires. Il n'y avait pas de familles. Que des hommes dont certains ont laissé des empreintes de leur passage (documents d'époque, photographies...). Une visite utile et nécessaire pour comprendre la richesse de ce magnifique patrimoine humain et architectural. Où: Houdeng-Goegnies, rue Tout-Y-Faut, 90

