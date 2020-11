Groupe Moineaux : 5 coups de main pour protéger les moineaux en ville

Mais bien souvent, en ville, la faune sauvage quitte les forêts pour se rapprocher de l’homme avec qui elle a appris à vivre. Une vie en communauté que les citadins oublient facilement en poursuivant leur routine quotidienne.

En effet, l’espace urbain a de nombreux impacts sur les animaux sauvages. Le renard, par exemple, a une espérance de vie de 3 ans en ville alors que dans la nature il peut vivre plus de 10 ans. L’activité humaine et la réduction des espaces verts en sont les plus grosses causes. De son côté, le moineau domestique, plus discret aux yeux des citadins subit également de lourdes répercussions ; ces 30 dernières années, les spécialistes ont constaté une chute de 95% de sa population. Un constat qui n’a pas laissé Erik Etienne, ornithologue bruxellois, indifférents. En 2016, il a lancé le projet Groupe Moineaux, qui a pour objectif de sensibiliser la population, de mener des actions de protection et de sensibilisation et de redynamiser les populations sur base de cinq coups de main faciles et indispensables.