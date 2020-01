Grandeur Nature vous emmène à 1850m d'altitude aux Menuires

Cette semaine on prend un peu de hauteur, direction le Savoie et ses montagnes enneigées!

Pour cette première étape, direction l’Auvergne-Rhône-Alpes et plus précisément la commune Les Belleville, plus grande commune de France mais aussi porte d’entrée du Parc National de la Vanoise. C’est ici, aux Menuires que l'équipe Grandeur Nature pose ses valises cette semaine. Outre le ski et les sports de glisse, Les Menuires c'est aussi la seule station à avoir signé la charte du Parc National de la Vanoise, se responsabilisant ainsi à la protection de la nature sauvage. Durant l'émission, on vous fera écouter le chant du tétra-lyre, poule sauvage des montagnes, déguster la Trantsa, plat typiquement savoyard datant de plus d'un siècle et tester le mushing. Vous rencontrerez également des enfants du pays comme Gaston ou Serge et on parlera, bien évidemment, du réchauffement climatique en montagne.

Bref, un beau programme qui vous attend ce samedi 1 février à partir de 16h sur Vivacité !