Grandeur Nature sous le soleil de la Guadeloupe

Cette semaine, entre 16h et 18h, Grandeur Nature s’évade en Guadeloupe pour revivre les plus beaux moments de du RAVeL du Bout du Monde 2011 !

Située dans les Caraïbes, la Guadeloupe est une île de l’archipel des Antilles composée de deux parties : la Grande-Terre à l’est et la Basse-Terre à l’ouest, séparées par un bras de mer " la Rivière-Salée ". A la fois département et région d’outre-mer bordée par la mer des Antilles à l’ouest et par l’océan Atlantique à l’est, la région se compose de plusieurs îles et îlets : la Guadeloupe proprement dite et ses dépendances : l’île de Marie-Galante, l’archipel des Saintes, la Désirade et des îlets inhabités.

En 2011, Adrien Joveneau et sa joyeuse équipe de ravelistes s’y sont rendus pour y découvrir ses trésors. Cette semaine, Grandeur Nature a décidé de vous faire revivre les meilleurs moments de ce périple au bout du monde. Au programme, détente sur la plage Sainte-Anne, une des plus belles de l’île connue pour son calme, son lagon et sa barrière de corail. Découverte du Kitesurf, un sport de glisse qui se pratique sur l’eau grâce au vent et rencontre avec Adrien et Aneth, deux Belges tombés amoureux du pays qui ont ouvert, il y a quelques années, une chambre d’hôte sur place.

En compagnie de Philippe Lavil, nous dégusterons quelques fruits incontournables de l’île comme l’ananas bouteille, la goyave rose et le maracuja tout en sillonnant les stands d’un marché local pour mieux comprendre cette culture du soleil.

Cette semaine, Grandeur Nature vous emmène à travers un voyage rythmé par les rencontres, le partage et les découvertes. Alors rendez-vous ce samedi 9 mai sur Vivacité !