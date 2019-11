Grandeur Nature : rencontre la faune et la flore sauvage à Bruxelles

Ce samedi Grandeur Nature vous présente le quatrième duo de jeunes journalistes du concours Belgodyssée à Bruxelles.

Capitale de notre beau pays, Bruxelles est une des villes les plus vertes d'Europe. Au total, la nature représente 54% de son territoire où 1/3 de ce pourcentage concerne les parcs et jardins et 2/3 les bois et forêts. En compagnie d'Adrien Joveneau et de ses tintin reporters de la Belgodyssée, on se baladera dans la ville à la découverte de ses espaces verts. L'émission démarrera au Parc Roi Baudoin, situé dans la vallée du Molenbeek, ce parc est entièrement classé en zone Natura 2000. On rencontrera également Thomas Jean, youtubeur et photographe nature connu pour sa chaîne "La minute sauvage" qui dévoile les secrets de l'adaptation de la faune en milieu urbain. Enfin, on terminera l'aventure dans la forêt de Soignes considérée comme le poumon vert de Bruxelles. Durant l'émission, vous aurez aussi l'occasion d'écouter le reportage d'Eva Seker sur le thème "des initiatives positives pour lutter contre le réchauffement climatique" qui nous emmènera à la découverte des moutons bruxellois.

Bien d’autres surprises vous attendent encore ce samedi 16 novembre, alors rendez-vous de 16h à 18h sur Vivacité !