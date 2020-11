Grandeur Nature et Belgodyssée : une histoire de copines et de coworkings - © Tous droits réservés

Entre Bruxelles, Leuven, Louvain-la-Neuve et Marche-les-Dames, ces deux dernières semaines ont été intenses pour Kaat et moi. Malgré les trajets, la fatigue et les problèmes techniques, on s’en est plutôt bien sorties. Toujours dans les rires et la bonne humeur, notre collaboration est allée au-delà du simple travail. C’est dans les locaux de la RTBF que je rencontre Kaat pour la première fois. Après plusieurs appels pour faire connaissance avant le début du concours, là ça y est, l’aventure commence vraiment ! Une fois notre sujet validé, c’est l’heure de se lancer dans les tournages. L’occasion pour nous de découvrir concrètement ce que sont des espaces de coworking et comment ils ont été impactés par la crise du Covid-19.

Grandeur Nature et Belgodyssée : une histoire de copines et de coworkings - © Tous droits réservés Sur les routes, entre les coworkings de la capitale et les experts de Leuven, ce qui m’a surtout marquée, ce sont les découvertes. J’ai fait la rencontre de personnes qui m’en ont appris énormément sur notre sujet, tout en faisant preuve de bienveillance à notre égard. On enchaîne les interviews, en français et en néerlandais. Un vrai travail de terrain. Après 3 jours, tout est dans la boîte.

Grandeur Nature et Belgodyssée : une histoire de copines et de coworkings - © Tous droits réservés La découverte des studios Après le terrain, il est temps de passer à l’écriture et au montage de nos sujets, chacune dans notre langue respective. C’est parti pour réécouter toutes nos interviews et préparer un plan de reportage adapté aux différents médias. Lundi, on entame notre deuxième semaine. C’est dans les locaux de la RTBF que ça se passe. Je monte mon sujet en compagnie d’Alexandre Van Meerbeck. Une chance de pouvoir finaliser sa production avec un monteur professionnel. Ensuite, première expérience studio. Je pars avec Olivier Nederlandt enregistrer mon passage dans l’émission Transversale sur La Première. Petit stress pour mon premier " direct ", mais finalement, un chouette moment.

Grandeur Nature et Belgodyssée : une histoire de copines et de coworkings - © Tous droits réservés Une sortie nature à Marche-les-Dames Mercredi, on enregistre l’émission Grandeur Nature en compagnie d’Adrien Joveneau et son équipe. Pour notre dernier jour de terrain, direction Marche-les-Dames, sa forêt et son abbaye. Une journée aussi sympathique qu’enrichissante. Geoffroy Bouvier, l’un des propriétaires de l’abbaye Notre-Dame du Vivier, nous emmène pour un petit tour des lieux avec quelques invités surprises : des moutons, des chèvres et des alpagas.

Grandeur Nature et Belgodyssée : une histoire de copines et de coworkings - © Tous droits réservés Grandeur Nature et Belgodyssée : une histoire de copines et de coworkings - © Tous droits réservés On se laisse ensuite tenter par le concept de la cuisine sauvage. Joffrey Chalon nous concocte un petit cocktail festif à base de lierres terrestres. Lekker ! Une bouffée d’air frais Grandeur Nature après une semaine chargée.

Grandeur Nature et Belgodyssée : une histoire de copines et de coworkings - © Tous droits réservés La Belgodyssée est une expérience unique qui m’a permis de faire un tas de rencontres, d’apprendre plein de choses, tant au niveau professionnel que personnel. Avec Kaat, on s’est particulièrement bien entendues. Malgré cette édition 2020 placée sous le signe du coronavirus, cela ne nous a pas empêché d’en profiter. Ah oui, une dernière chose. Bonne chance aux 3 derniers duos et " tot volgende keer " ! Philippine Wambersie