Grandeur Nature entre le pays de Herve et le pays de Vesdre : Soiron !

Cette semaine, la saison " Grandeur Nature en Wallonie " commence en province de Liège, dans le charmant village de Soiron. Intégré dans la commune de Pepinster, il est l'un des Plus Beaux Villages de Wallonie. Adrien, et son inséparable micro vont vous faire découvrir toutes les merveilles qu’il recèle !

Situé en fond de vallée, le village de Soiron, constitué d'un ensemble d'anciennes maisons de pierres, briques, grès et calcaire, s'est développé autour de l'église St Roch. L'église St Roch est un monument classé datant du début du XVIIIe siècle. À l'intérieur de l'édifice se dresse un imposant maître-autel de style Louis XIV provenant de l'abbaye cistercienne de Boneffe sur Mehaigne et en fonction duquel le chœur de l'église a été bâti. Soiron possède également deux châteaux, celui de Soiron, de style Louis XV et datant du début du XVIIIe siècle et le château de Sclassin construit en 1587 par Christian de Woestenraedt.

Au pied de la tour de l'église, nous avons rencontré Jean-Claude Gilson, président des amis du Ban de Soiron, vêtu de son plus beau costume de cérémonie. Jean-Claude a fondé il y a près d'un an et demi la Confrérie de la bière de Soiron. Ce rassemblement a pour but de réunir les nouveaux et anciens Compagnons dans un esprit de partage autour de la bière " La Soiron ". Créée il y a 14 ans, à l'occasion du 1000 anniversaire du village, cette bière est brassée chez Grain d'Orge à Hombourg. Légèrement ambrée et titrée à 6%, on la retrouve dans tous les établissements du village. Sur la bouteille, l'étiquette réalisée par le regretté dessinateur de BD René Hausman, représente le cœur du village.

Soiron abrite d'ailleurs quelques artistes. Un peu plus haut sur la colline, se trouve la maison de la chapelière Pili Garcia. Cela fait 10 ans que cette artiste crée des chapeaux androgynes en laine et poils de lapin qu'elle travaille elle-même grâce à des techniques de flambage et de ponçage de la laine. Chaque pièce est unique, inspirée d'une région du monde et caractérisée par une patine spécifique qui rend la pièce vintage et des bords droits. Pili a suivi de nombreuses formations pour apprendre les techniques ancestrales d'ornement et de décoration. Aujourd'hui ses chapeaux font le tour du monde, et attirent de nombreux visiteurs à Soiron.

À quelques pas de chez Pili, nous rencontrons un autre artiste : Jean Knubben. Créateur d'engins automobiles, Jean fabrique ses œuvres uniquement grâce à des pièces de récupération. Tous les dimanches, il sillonne les brocantes à la recherche d'objets insolites pour leur donner une nouvelle vie. Landaus de poupées, coffres en bois, jumelles, il les assemble sans les dénaturer afin de créer une œuvre unique de décoration. Aujourd'hui ses créations sont exposées à la Taverne de Soiron une brasserie située au cœur du village proposant une soixantaine de bières spéciales.

Grandeur Nature entre le pays de Herve et le pays de Vesdre : Soiron ! - © Tous droits réservés Jean-François Jerome a, quant-à lui, développé un projet de maraîchage mêlant biologie et insertion professionnelle. Pour le découvrir, il faut se rendre au Sommet des collines, dans un paysage dominé par les vergers et les bocages. En collaboration avec les CPAS, le potager emploie à temps plein plusieurs personnes en réinsertion pour leur permettre de découvrir la culture maraîchère et les aider socialement et professionnellement. Depuis peu, le potager de St-Germain propose également un axe pédagogique et reçoit régulièrement la visite d’écoles pour sensibiliser les enfants aux techniques de maraîchage.

Grandeur Nature entre le pays de Herve et le pays de Vesdre : Soiron ! - © Tous droits réservés Au cœur de Soiron, en face de l’église, l’établissement Du coq à l’âne propose des produits locaux situés dans un rayon de moins de 15 km. Jus de pommes, bières spéciales, sirop, des confitures, épices, fromage, saucisses, chocolat, caramel au beurre salé autant de produits issus directement de la ferme que vous pourrez acheter ou déguster sur place. En partenariat avec l’APAQ-W, Agence Wallonne pour la Promotion d’une Agriculture de Qualité.

Hélène Bernard