Flash-Back sur ce sublime éclat de vie de samedi dernier qui a brillé au coeur de l'adorable petit village de Chassepierre, section de la commune de Florenville. Adrien Joveneau et toute son équipe vous invitent à revivre et à prolonger ce moment haut en couleurs.

Grandeur Nature, entre Ardennes et Gaume à Chassepierre - © Tous droits réservés Classé plus beau village de Wallonie depuis 2016, le nom Chassepierre provient de deux mots latins « Casa Petra » qui signifient « maison de pierre ». Situé en milieu de vallée, le village de Chassepierre est construit sur le cron, roche calcaire propre à la région et est délimité par la Semois qui le longe en bas de vallée.

Grandeur Nature, entre Ardennes et Gaume à Chassepierre - © Tous droits réservés On dit toujours que l’église se trouve au milieu du village. Ici, ce n’est pas le cas. Située à l’extrémité de Chassepierre, l’église marque la limite du village semblant presque signaler aux autres habitations que la Semois est juste derrière et qu’il ne faut pas aller plus loin. Construite en calcaire jurassique, l’édifice date de 1702. Le bâtiment est constitué d’une tour robuste sur laquelle on peut observer la magnifique horloge réalisée par Jules Guioth en 1880. Depuis lors, l’horloge carillonne tous les quarts d’heure aux quatre coins du village. La tour, précédée d’une nef et d’un sanctuaire terminé par une abside à trois pans, a été restaurée en 2016, date du classement de Chassepierre parmi les Plus Beaux Villages de Wallonie.

Grandeur Nature, entre Ardennes et Gaume à Chassepierre - © Tous droits réservés Grandeur Nature, entre Ardennes et Gaume à Chassepierre - © Tous droits réservés Juste derrière l’église, la Semois serpente tranquillement entre les pâturages du fond de Chassepierre. Ici, au bord de la rivière, se déroule chaque année le Festival International des Arts de la Rue. Réputé depuis de nombreuses années, le festival reçoit à chaque édition une cinquantaine de troupes et pas moins de 250 artistes. Jonglage, mime, danse, théâtre de rue, autant de spectacles variés provenant des quatre coins du monde. Cette année, le festival aura lieu les 17 et 18 août et le village se prépare déjà à accueillir près de 30 000 visiteurs pour l’évènement.

Grandeur Nature, entre Ardennes et Gaume à Chassepierre - © Tous droits réservés Grandeur Nature, entre Ardennes et Gaume à Chassepierre - © Tous droits réservés Grandeur Nature, entre Ardennes et Gaume à Chassepierre - © Tous droits réservés La saison est encore calme pour Corine. Gérante du restaurant Le Relais, situé au centre du village, elle s’est installée ici il y a 8 ans. Originaire de Florenville, cette entrepreneuse dynamique est littéralement tombée amoureuse de Chassepierre et a développé son commerce. Autrefois ancienne ferme puis point de relais de la poste, le bâtiment est vieux de plus de 100 ans. Aujourd’hui, Corine l’a transformé en restaurant, épicerie, magasin vintage et chambres d’hôtes. Quand elle n’est pas au comptoir à conseiller ses clients, la patronne s’occupe de la préparation des plats qu’elle réalise à merveille en y ajoutant à chaque fois sa petite touche personnelle. Ses spécialités : crêpes à l’Orval, croque-monsieurs, salades, mais aussi et surtout le gratin de plates. Les plates sont les pommes de terres typiques de la région caractérisées par une peau rose et une chair très ferme. Depuis 2015, la « Plate de Florenville » a reçu le label « Terra Nostra », label de qualité des pommes de terre wallonnes lancé par l'APAQ-W, Agence wallonne pour la promotion d'une agriculture de qualité. Bref, le Relais est une très bonne adresse pour se restaurer en toute convivialité.

Grandeur Nature, entre Ardennes et Gaume à Chassepierre - © Tous droits réservés Grandeur Nature, entre Ardennes et Gaume à Chassepierre - © Tous droits réservés Juste en face, dans les vestiges du Vieux Moulin, se trouve la galerie d’Etienne Lenoir. Photographe, depuis 2005, il s’est pris de passion pour la photographie animalière et expose ses œuvres aux yeux des curieux qui viennent lui rendre visite. Renards, laies, martins-pêcheurs, tous semblent nous regarder avec une intensité que seuls les vrais photographes peuvent immortaliser. Le travail d’Étienne, consiste avant tout en heures, jours, voire semaines d’observation et d’étude du sujet. Ensuite, quand le milieu est « maîtrisé » et que les animaux ne semblent plus détecter sa présence, Étienne les photographie veillant bien à ce que le cadre soit tout aussi surprenant que le sujet. Photographe animalier est un métier pour lequel l’homme doit se plier aux lois de la nature tout en la respectant et la comprenant.

Grandeur Nature, entre Ardennes et Gaume à Chassepierre - © Tous droits réservés Grandeur Nature, entre Ardennes et Gaume à Chassepierre - © Tous droits réservés Grandeur Nature, entre Ardennes et Gaume à Chassepierre - © Tous droits réservés Bien d'autres surprises vous attendent encore dans le podcast de l'émission, comme notre rencontre avec le président de la troupe de Théâtre locale « Casa Pétra », la légende du Trou des fées ou une dégustation de produits locaux dont le fameux Zoup de Chassepierre.

Alors, rendez-vous ici, pour explorer l'un des plus beaux villages de Wallonie !

