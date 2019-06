Grandeur Nature en croisade verte à Gros-Fays, dans le Duché de Bouillon

C’est à Gros-Fays, un des plus beaux villages de Wallonie situé en province de Namur qu’Adrien Joveneau a planté son micro samedi dernier.

Implantée dans la Commune de Bièvre, à quelques kilomètres de Alle-sur-Semois, Gros-Fays est relié directement à la vallée de la Semois via des réseaux de promenades balisées et de circuits thématiques. Riche en petit patrimoine, le village de Gros-Fays est caractérisé par un ensemble de maisons en pierres de schiste.

Isolé au cœur des bois, en contrebas du village, se trouve le vieux moulin. Magnifique bâtiment qui cessa toute activité fin des années 70, il est aujourd'hui un des monuments les plus emblématiques du village. En effet, principal fournisseur de denrées pour les commerces et brasseries alentours, il se démarqua durant la deuxième guerre mondiale en approvisionnant la résistance cachée dans la forêt. Aujourd'hui, sur sa façade principale on peut admirer une plaque commémorative rappelant aux visiteurs l'héroïsme de ses habitants durant cette lourde période.

Un peu plus loin, sur les hauteurs de Gros-Fays, plus exactement dans la commune de Bellefontaine, nous avons rencontré un passionné. Bruno Naets est un notaire d'origine flamande qui s'est installé au cœur des Ardennes pour concrétiser son rêve, produire du vin. Depuis 5 ans il a mis en place ce beau projet, et cultive aujourd'hui 4 cépages différents. Vin rouge en fût de chêne, méthode traditionnelle, blanc et rosé, une spécialité locale à déguster avec modération au Café Lallemand, institution mythique du village de Gros-Fays. Une découverte APAQ-W.

Le village, c'est aussi une communauté de citoyens qui le font vivre à travers plusieurs événements. La balade Gourmande, les tournois de quilles, mais aussi " La Nuit Romantique ". Imaginée par l'association Les Plus Beaux Villages de Wallonie, cette manifestation met en valeur Gros-Fays et ses habitants à travers un parcours artistique. Au programme, concerts, dégustation de produits locaux, animations, le tout entièrement gratuit et ouvert à tous. Bref, un rendez-vous à ne pas manquer le 22 juin prochain !

Bien d'autres surprises vous attendent encore dans le podcast de l'émission comme notre rencontre avec, Marcel Javaux, chroniqueur à La Tribune de Michel Lecomte mais surtout enfant du pays, la découverte de l'Ardenne sans voiture ou encore l'incontournable Père Noël de Cornimont ! Grandeur Nature Gros-Fays teaser - Segway tout terrain dans les Ardennes - 07/06/2019

Rendez-vous ici, pour explorer Gros-Fays, l'un des plus beaux villages de Wallonie ! Adrien Joveneau et Hélène Bernard découvrent le village de Gros-Fays.

