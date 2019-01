Grandeur Nature dans le sud du Maroc !

Cette semaine, Adrien est parti dans le sud du Maroc à la rencontre d’Elisabeth Umé dite Zazou et de son Nid d’aigle, spot de parapente !

Cette jeune liégeoise est restée fidèle à son idéal d’adolescente et, à force d’y croire, elle vit aujourd’hui au pays de ses rêves entourée de la nature, des moutons, du peuple berbère, et de drôles d’oiseaux qui survolent son Nid d’Aigle à Tamelalt, à 17km de Mirleft.

Le Nid d’Aigle, c’est un spot de parapente créé à la fin du siècle dernier. Avec l’aide de ses parents, Zazou a repris l’affaire et a transformé le bâtiment vétuste en un club sympa qui fait aussi auberge et petit restaurant. L’endroit offre à ses visiteurs une magnifique vue panoramique sur l’Atlantique, entre Tiznit et Legzira.

Le Nid d’Aigle est un excellent camp de base pour rayonner dans le Souss Massa Dra. À VTT, à cheval ou en 4x4, les pistes sont infinies vers Tiznit et Aglou où l’on croise régulièrement les nomades et leurs troupeaux de moutons ou de dromadaires.

Adrien nous parlera aussi du site d’Aglou-Grottes où les pêcheurs ont creusé leurs habitations dans la roche. Sur place, il rencontrera Gontran Chevron, un jeune homme venu de Grenoble pour s’envoyer en l’air avec son fauteuil volant. L’accident qui lui a coûté une jambe ne l’empêche pas de continuer à voler avec sa voile. Gontran est un passionné qui milite aujourd’hui pour la reconnaissance du handi-parapente.

Enfin, derrière escale pour Adrien au Riad el Janoub. Cet établissement tenu par un flamand, belgo-marocain et son épouse indienne, se situe dans la médina de Tiznit et propose une cuisine savoureuse réputée dans la région.

