Grandeur Nature dans le Parc naturel Hautes Fagnes-Eifel !

Grandeur Nature - Le Parc naturel Hautes Fagnes-Eifel (1/5) - 24/07/2021 Tout au long des cinq émissions TV de 26 minutes, Adrien Joveneau nous propose de découvrir différents Parcs naturels de Wallonie en compagnie de personnes inspirantes. Chaque rencontre nous donne l'occasion d'apprécier la nature tout en adoptant les bons gestes pour la préserver. Retrouvez également Grandeur Nature via les différentes plateformes digitales de la RTBF où seront partagés des contenus inédits ainsi que sur Vivacité dès la rentrée de septembre. Episode 1 : Le Parc naturel Hautes Fagnes-Eifel Adrien Joveneau se rend sur le plateau des Hautes Fagnes pour y découvrir " l'Épicerie des champs ", le projet de Noëlle Vliegen et Vincent Abinet. Devenir maraîchers, un rêve devenu réalité pour ce couple très attaché à la nature qui les entoure. L'émission est rythmée par des reportages sur la faune et la flore du Parc naturel.