C’est à Mozet, un des plus beaux villages de Wallonie situé en province de Namur qu’Adrien nous a donné rendez-vous la semaine dernière.

Grandeur Nature dans le Condroz namurois à la découverte de Mozet - © Tous droits réservés

A l’entrée du village, se trouve un site préhistorique d’une grande valeur et apprécié de tous : les Grottes de Goyet. Ce merveilleux vestige du passé est un des sites archéologiques les plus connus en Europe. Il est le point de rencontre entre deux civilisations, l’homme de néandertal et de cro magnon. Fermé depuis quelques années, le Préhistomuseum de Ramioul en collaboration avec la commune de Gesves élabore un tout nouveau projet pour 2020 afin de revaloriser ce vestige d’une richesse inestimable.