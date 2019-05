«Mirwart, mon beau Mirwart» nous ne parlons pas du célèbre conte de fées, mais du petit village de Mirwart qui se trouve au cœur du massif forestier de Saint Hubert. Et oui, c’est vrai qu’il est beau ce Mirwart! Situé sur un éperon rocheux, ce village qui domine le paysage ardennais a été élu en 2016 Plus Beau Village de Wallonie .

Grandeur Nature comme un reflet de Mirwart - © Tous droits réservés

Dans un esprit de protection de la nature, le domaine, en collaboration avec l’ASBL Mellifica a décidé, il y a quelques années de réintroduire l’abeille noire, une espèce indigène qui en voie de disparition. Situé au fond du domaine, juste derrière les étangs, le rucher a pris la place des anciennes serres qui servaient autrefois de lieu pour la recherche scientifique. Aujourd’hui, les abeilles noires y ont élu domicile et travaillent activement dans les ruches. Cette espèce, caractérisée par un corps plus petit et plus foncé, convient bien à une apiculture durable car elle utilise moins de ressources et d’énergie. Le rucher, protégé par des vitres est accessible à tout le monde, et propose même des visites pédagogiques pour les écoles.