Grandeur Nature au parc naturel Viroin-Hermeton !

Étendu sur trois communes, Viroinval, Couvain et Philippeville, le Parc Naturel de Viroin-Hermeton dispose d’une superficie de 12 000 ha de nature.

Cette semaine, Grandeur Nature a pris la direction de la province de Namur à la rencontre des merveilles naturelles que détient le parc de Viroin-Hermeton. En compagnie de Corentin, Coordinateur de la Forêt du Pays de Chimay, et de nos deux tintines reporter de la Belgodyssée, Charlotte et Daphné, Adrien vous emmènera faire le tour du site. Durant l’émission, on vous parlera de lombricompostage, composte à l’aide de vers, on vous conduira au Fondry des Chiens, lieu important de biodiversité et l’on vous fera découvrir les nombreux projets mis en place par le parc pour allier nature, société et écologie durable. Attention, Adrien vous présentera quelques invités quadrupèdes comme des chèvres ou Anatole, l’âne du coin qui travaille à l’éco pâturage. A travers le reportage de Daphné diffusé en deuxième heure, vous apprendrez comment allier chevaux de traits et nouvelles technologies agricoles.

