Grandeur Nature au coeur de la forêt amazonienne

Depuis 30 ans, elle vit avec les peuples indigènes des bassins sacrés d'Amazonie. En épousant le chef indien José Gualinga et en fondant sur place une famille multi-culturelle, Sabine est devenue la première dame de Sarayaku. Un peuple qui se bat pour la défense de sa forêt menacée par les compagnies pétrolières. Ils refusent de vendre leurs terres et veulent sauvegarder leurs trésors naturels en cultivant et protégeant les éco-systèmes.

La forêt, en Amazonie, est comme un souffle qui donne la vie. Pas seulement les bois, les fruits, les plantes qu’on va y chercher, mais aussi la force de notre esprit, de nos rêves et de nos pensées. Défendre cette forêt et célébrer la Pacha Mama, la déesse de la terre, c’est le quotidien de Sabine Bouchat et des 1200 résistants de Sarayaku. Un combat qui passe aussi par l’éducation. Sabine a créé l’école des savoirs de la forêt vivante. Un lieu de transmission, pour que l’héritage des anciens ne parte pas en fumée. Une façon aussi de jeter des ponts vers les jeunes qui, en Europe, marchent pour le climat. Ici ou là-bas, c’est le même combat, pour une nature qui réveille le cœur, fortifie l’âme et rend meilleur.

