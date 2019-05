Grandeur Nature au cœur de la petite Provence belge

La semaine dernière, Adrien Joveneau et toute son équipe vous ont donné rendez-vous à Torgny, le village le plus méridional de Belgique, situé au sud de la Province de Luxembourg, en Gaume.

Le village de Torgny s’étend sur le versant méridional de la cuesta bajocienne. Petit village de Lorraine, adossé à flanc de coteau, Torgny est protégé des vents du nord grâce au massif forestier qui le borde. Cette position permet au village de bénéficier d’un microclimat favorisant un temps plus chaud et sec que les territoires alentours.

Ce microclimat privilégie également l’exploitation vinicole. Le Poirier du Loup est un vignoble communal qui fabrique des vins dits « tranquilles » et des crémants. Chaque année, près de 5000 bouteilles sont produites manuellement par des bénévoles. Au milieu de vignes qui surplombent le village, nous avons rencontré Claude Pèthe qui travaille au vignoble depuis 11 ans. Ce passionné maîtrise à la perfection la méthode traditionnelle qui permet de fabriquer de délicieux crémants. Cette semaine, nous avons pu assister à la technique du dégorgement. Ce procédé, à effectuer au moins 15 jours avant la vente des produits, consiste à retirer la lie qui s’est déposée au fond des bouteilles. Après un processus de retournement des crémants afin que la lie puisse glisser vers le bouchon, Claude trempe le col de la bouteille dans un bac de liquide réfrigérant ce qui permet de geler le dépôt. Après quelques minutes, les bouteilles sont redressées et le bouchon expulsé avec le glaçon de dépôt grâce à la pression.

temporary-20190517111454 - © Tous droits réservés

Non loin des vignes, toujours sur les hauteurs du village, se trouve la réserve naturelle Raymont Mayné. Établie sur l’ancienne carrière qui servait à l‘époque aux villageois de ressource pour fabriquer leurs habitats, elle est l’une des plus anciennes de Belgique. Étendue sur six hectares, la réserve bénéficie d’une biodiversité rare qui s’est développée grâce aux conditions climatiques propres au village. Vous pouvez y admirer la magnifique « Ophrys araignée », orchidée qui ne pousse que sur cet espace en Wallonie, la cigale des montagnes, ou encore la mante religieuse. La réserve est classée « site historique » depuis 1988.