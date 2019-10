Grandeur Nature à la Ferme ce samedi - © Tous droits réservés

Cette ASBL née dans les années 70 s’est depuis développée en proposant aux visiteurs de nombreuses " activités " proches de la faune et la flore. Plus qu’une ferme, cet espace englobe une jardinerie, des potagers, une épicerie – boulangerie et de nombreux animaux. Située à Neder-Over-Heembeek au cœur de Bruxelles, Nos Pilifs a pour mission première de procurer des emplois utiles à des personnes en situation de handicap tout en sensibilisant l’humain à la nature urbaine. Au programme, rencontre avec les ..., balade au cœur des jardins d'inspiration et dégustation de pâtisseries maison !