Direction Rhône-Alpes pour l’étape la moins connue de nos périples en stations de ski françaises: Vaujany. Compris dans le domaine skiable de l’Alpe d’Huez, le petit village de 400 habitants offre deux visages à ses visiteurs. Le premier est emprunt de tradition et de souvenirs alors que le second fait la part belle aux installations modernes permettant de skier ou de s’adonner à d’autres sports de glisse, indoor ceux-là. Chun-Yu Yang, ancien candidat à The Voice Belgique s’est amusé à jouer les cobayes lors de cette semaine riche en découverte.

Francodyssée: surprenant Vaujany - © Tous droits réservés " Waw, elle a tout d’une grande! " Ne vous inquiétez pas, je ne commence pas à faire de la pub pour une marque de voitures françaises en remettant au gout du jour un slogan aussi vieux que les échafaudages autour du Palais de Justice de Bruxelles. Si j’utilise ces termes c’est parce que Vaujany a été une totale découverte pour moi, une double découverte même. Car si j’ai fait connaissance avec les charmes à la fois ancestraux et modernes que proposent ce petit village, j’ai également sympathisé avec notre invité de la semaine, Chun-Yu Yang. Au final, quoi de plus normal que d’être accompagné par un chinois pour une semaine qui se déroule dans un bourg qui s’appelait autre fois Val jauni.

Francodyssée: surprenant Vaujany - © Tous droits réservés Toute plaisanterie mise à part, je partais donc à l’aventure avec quelqu’un dont j’ignorais le pédigrée vers une destination qui m’était totalement inconnue. Grâce à la SNCB (partenaire de nos aventures) et les quelques heures en train qui nous séparaient de Vaujany, je pus combler le premier vide: faire la connaissance de Chun. J’ai notamment appris que le bougre était, par rapport à moi, un vrai dieu de la glisse et du snowboard en particulier. Il a pas mal bourlingué sur les pistes du monde entier et pourra donc donner un avis sincère sur ce que valent celles de Vaujany. Une fois arrivés au bercail, nous avons eu la même réaction: " Punaise (restons polis pour l’article), que c’est magnifique! " Le premier coup d’oeil nous indique un village à l’ancienne dont la seule présence d’une grue indique des travaux vers une modernisation de certains bâtiments.

Francodyssée: surprenant Vaujany - © Tous droits réservés Témoins de cet aspect traditionnel, Mémé, doyen du village et sa vieille bicoque qui tombe en ruine. Si cette maison est antédiluvienne, notre ami amateur de rouge, lui, tient toujours la forme! Il n’est pas difficile à convaincre pour une petite interview savoureuse autour d’un petit verre (avec modération hein!), où il nous livre notamment sa recette du génépi, breuvage montagnard, ô combien connu. Cependant, une question nous taraude, le village, les traditions, c’est bien.. Mais le ski dans tout ça? C’est par où? Mon surfer des neiges piaffe d’impatience de gouter à la poudreuse locale. Grâce à Pierrot, notre guide de la semaine, nous avons reçu rapidement la réponse…

Francodyssée: surprenant Vaujany - © Tous droits réservés " C’est par ici les gars, il faut descendre ". Des escalators au milieu d’un village, on aura tout vu! Nous suivons notre guide au bouc proéminent dans ce qui s’apparente à un tunnel pour une autre dimension. C’est quand même pas tous les jours que l’on arpente un escalier mécanique à travers un village. Une fois en bas, nous découvrons l’autre Vaujany, le 2.0. Le rustique a laissé place à l’ultra-moderne. Les remontées mécaniques d’un côté et une patinoire (notamment) flambant neuve de l’autre. Je n’ai évidemment pas assez de lignes ici pour expliquer tous les aménagements, mais c’est impressionnant. Surtout, c’est insoupçonnable lorsque l’on se situe en amont du village, dans le " vieux " Vaujany. Ici, en contre-bas, on ne vit pas, mais ça vit. Toutes ces installations ont été pensées pour ne pas dénaturer l’aspect ancestral du village, en étant installées plus bas que le bourg lui-même. Á l’image de la nouvelle construction (qui accueillera l’espace culturel du village) en face de la maison en décrépitude de Mémé, vieux et neuf cohabitent.

Francodyssée: surprenant Vaujany - © Tous droits réservés Je l’ai dis plus haut, mon chinois préféré est ici pour servir de cobaye. Nous allons donc fouler la glace de cette patinoire encore toute récente (et sous-terre!) en partant à la rencontre de Florent Amodio, jeune retraité de patinage artistique qui a décidé d’ouvrir son académie à Vaujany. Même si il est retraité, cet ancien champion de France et d’Europe, a encore de très bons restes et se prête à quelques figures pour la caméra et enseigne également les rudiments à notre cher Chun. Notre pro du snow en mène moins large sur des patins, mais tient bon. Il me déçoit malgré tout car il ne nous gratifie d’aucune chute.

Francodyssée: surprenant Vaujany - © Tous droits réservés Le village n’a plus aucun secret pour nous, alors attaquons-nous à la montagne. Nous sommes dans une station de ski, il ne faudrait pas l’oublier. Ces grosses cabines sont prévues pour accueillir une quarantaine de personnes et les amener dans un premier temps à 1250 mètres d’altitude et dans un second, à 2800 mètres. En bref, un paradis pour les claustrophobes et ceux qui ont le vertige. Une fois cet ascenseur au sommet, plusieurs activités s’offrent à nous évidemment.

Francodyssée: surprenant Vaujany - © Tous droits réservés Parmi elles, un moment qui restera gravé dans nos mémoires. Nous avons eu droit en fin de journée au " ski coucher de soleil ". Une fois la station presque fermée, nous sommes montés à 2800m pour y boire quelques verres de champagne et déguster fromages et charcuterie. Le tout, en taillant le bout de gras avec nos hôtes du jour, enfin devrais-je dire du soir. Ambiance intimiste au sommet des pistes. Pour rester dans les rimes, à la place du champagne j’y aurais mis une trappiste. Nous avions la montagne pour nous seuls, l’événement étant restreint en participants. Quelques heures de communion avec la montagne, où on la découvre différemment: c’est magique.

Francodyssée: surprenant Vaujany - © Tous droits réservés Pour ce qui est des descentes plus classiques, les pistes du coin ont réellement enchanté Chun. De l’avis même de notre expert de la glisse, ici, on en trouve pour tous les niveaux. C’est un domaine familial, mais en même temps les plus aguerris trouveront de quoi s’occuper largement. Notamment, lorsqu’ils emprunteront la hors-piste dite Roche-melon. Comme on dit ici: " tout est bon dans Roche-melon. " Le mot familial est vraiment ce qui est ressorti le plus pendant notre séjour. Qu’il s’agisse des tenanciers de restaurants ou de magasins de ski, en passant par des créateurs de ces mêmes planches en bois, l’attachement au passé et aux différents héritages se ressent. Beaucoup d’endroits sont tenus par des locaux, fiers de leur village et de cette station à peine trentenaire.

Francodyssée: surprenant Vaujany - © Tous droits réservés Vous vous souvenez du " ski coucher de soleil "? Pour pousser l’expérience encore plus loin nous l’avons combinée avec une autre activité: le taxi-ski. En gros, c’est un siège baquet sur des skis, manoeuvré par un moniteur agréé. Enfin, quand je dis nous avons, je devrais plutôt préciser que j’ai été le seul à me faire conduire. Je rappelle que niveau glisse, je suis aussi doué qu’un joueur de foot à un jeu de culture générale. Je remercie encore Benjamin qui a eu le courage de transporter ma carcasse pendant toute la descente pendant que les autres, Chun en tête, dévalaient la piste à la lueur du coucher de soleil. Encore une expérience unique dans un cadre atypique et familial, comme je vous le disais à propos de la station de Vaujany: " Waw, elle a tout d’une grande! "

Sébastien Baillet